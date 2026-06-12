В пятницу, 12 июня, в 22.52, в Тульской области включилась система оповещения.
Объявлена ракетная опасность. Сохраняйте спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
UPD. Отбой в 23.03.
Сохраняйте спокойствие и проследуйте в безопасное место.
В пятницу, 12 июня, в 22.52, в Тульской области включилась система оповещения.
Объявлена ракетная опасность. Сохраняйте спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
UPD. Отбой в 23.03.
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