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Роспотребнадзор рассказал правила нахождения на карантине

Роспотребнадзор рассказал правила нахождения на карантине

Можно ли выходить из дома в магазин или выбросить мусор? Публикуем ответы на эти и другие вопросы.

Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней.

Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире.

Что это значит?

  • не выходить из дома весь период карантина, даже если нужно получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;
  • по возможности находиться в отдельной комнате;
  • пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
  • приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода онлайн или с помощью волонтеров;
  • исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
  • использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Почему именно 14 дней?

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Что обязательно нужно делать во время карантина?

  • мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками — перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;
  • регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Что делать с мусором?

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Как поддерживать связь с друзьями и родными?

Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, по интернету, главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.

Что делать, если появились первые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус?

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля.

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

Как получить больничный на период карантина?

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, можно заказать по телефону и его доставят на дом.

Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин?

При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар.

Как понять, что карантин закончился?

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.

 

Горячая линия для жителей Тульской области, вернувшихся из стран, где зафиксирована коронавирусная инфекция: 8−800−200−71−02 и 8−910−701−03−03.

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