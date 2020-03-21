Фото из архива Myslo.
В Тульской области подтверждены еще два случая заражения коронавирусной инфекцией
Об этом сообщил Роспотребнадзор.
В Тульской области подтвердились еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество зараженных в регионе возросло до пяти человек.
Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки в России подтверждено всего 53 случая в 18 регионах.
- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, — сообщается на сайте ведомства.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением остаются 36540 человек.
Подробнее читайте здесь.
сегодня, в 18:46, 88 2315 5
сегодня, в 13:21, 60 1717 4
сегодня, в 09:55, 24 2926 6
вчера, в 18:28, 97 7221 11
Другие статьи по темам
Место