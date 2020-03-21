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В Тульской области подтверждены еще два случая заражения коронавирусной инфекцией
Фото из архива Myslo.

В Тульской области подтверждены еще два случая заражения коронавирусной инфекцией

Об этом сообщил Роспотребнадзор.

В Тульской области подтвердились еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество зараженных в регионе возросло до пяти человек.

Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки в России подтверждено всего 53 случая в 18 регионах.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
 
Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, — сообщается на сайте ведомства.
 
На сегодняшний день в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением остаются 36540 человек.
 
Подробнее читайте здесь.
Сюжет: Коронавирус
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