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Можно ли выходить на улицу, если вы на изоляции? Адвокаты рассказали о штрафах за нарушение карантина
Фото pixabay.com.

Можно ли выходить на улицу, если вы на изоляции? Адвокаты рассказали о штрафах за нарушение карантина

Адвокаты Международной «Агоры» Леонид Соловьев и Андрей Лепехин рассказали о том, кто может отправить россиян на карантин.

Ограничительные меры (карантин), а также принудительная госпитализация возможны исключительно по мотивированному постановлению главных государственных санитарных врачей и их заместителей (в соответствии со статьями 31 и 33 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ).
 
Это постановление должно быть составлено индивидуально для каждого пациента. Мотивированное постановление должно включать в себя план лечения, то есть все необходимые процедуры и препараты, а также порядок прохождения госпитализации, включая бытовое обслуживание, как, например, вывоз мусора и получение продуктов питания. В случае отсутствия подобного постановления лицо считается необязанным соблюдать условия карантина. Однако при этом возможны злоупотребления со стороны правоохранительных органов в сложившейся нестандартной ситуации.
 
В случае отсутствия подобного порядка и при получении постановления санитарного врача рекомендуется направлять обращение в территориальный Роспотребнадзор с указанием ваших потребностей в части санитарно-бытового обеспечения, а также дублировать обращение в органы социальной защиты населения, которые обязаны помогать лицам, находящимся по состоянию здоровья в тяжелой ситуации.
 
В любом случае необходимо соблюдать меры предосторожности и не верить на слово сотрудникам любых служб, утверждающих об отсутствии последствий в случае выхода на улицу на непродолжительное время. Обязанность обеспечить всем необходимым при помещении на принудительный карантин лежит на государстве.
 
Что может грозить?

Должностные лица Роспотребнадзора, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний

имеют право требовать и давать обязательные для исполнения предписания

о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, медицинского наблюдения, медицинского обследования, изоляции и (или) госпитализации, а также о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заболеваний, на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний.

Т. е. органом, осуществляющим государственный надзор (контроль), может быть выдано предписание, а должностными лицами распоряжение гражданам находиться дома. Предписание или распоряжение должно быть доведено до сведения гражданина, в нем должны быть указаны случаи, при которых можно покидать помещение.
 
За невыполнение предписания и распоряжения вас могут привлечь к административной ответственности:
  • по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)») — штраф для граждан от 500 до 1000 рублей;
  • и части 1 статьи 19.5 КоАП РФ «(Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)») — штраф для граждан от 300 до 500 рублей.

О правилах поведения на карантине читайте здесь.

Сюжет: Коронавирус
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