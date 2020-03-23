В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза

Утром 23 марта на одной из стоянок на Одоевском шоссе в Туле загорелся тягач Volvo с полуприцепом. Дым заметили очевидцы и они же вызвали пожарных. Кроме того, люди пытались потушить возгорание автомобильными огнетушителями.

В ходе работы на месте происшествия пожарные обнаружили в кабине тело 45-летнего водителя большегруза. Причину возгорания предстоит установить специалистам.