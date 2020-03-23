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В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза

В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза

Тело 45-летнего мужчины обнаружили во время тушения.

Утром 23 марта на одной из стоянок на Одоевском шоссе в Туле загорелся тягач Volvo с полуприцепом. Дым заметили очевидцы и они же вызвали пожарных. Кроме того, люди пытались потушить возгорание автомобильными огнетушителями.
 
 
В ходе работы на месте происшествия пожарные обнаружили в кабине тело 45-летнего водителя большегруза. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза, Фото: 1
В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза, Фото: 2
В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза, Фото: 3
В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза, Фото: 4
В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза, Фото: 5
В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза, Фото: 6
В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза, Фото: 7
В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза, Фото: 8
В Туле дальнобойщик погиб при пожаре в кабине большегруза, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:15 0
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