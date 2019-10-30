В Туле открыли скульптурную композицию, посвященную подвигу комиссара Агеева

В 1941 году комиссар Тульского рабочего полка Григорий Агеев во время обстрела выносил раненых с поля боя. Спасая жизнь боевым товарищам, он сам погиб от пулеметной очереди.

Спустя ровно 78 лет на месте его подвига в Рогожинском парке был открыт памятник.

Предварительная работа над памятником, эскизы, согласование с руководством региона длилась два месяца, само создание — лепка и отливка — еще три месяца. Памятник выполнен из бронзы, постамент из гранита. Высота композиции — 2 м 70 см. Образ комиссара Агеева создавали по фотографиям, образ раненого солдата — собирательный.

Зам. губернатора Тульской области Александр Сорокин:

Александр Сорокин - Сегодня в Рогожинском парке мы открыли этот замечательный памятник. Семь раз Григорий Агеев совершал вылазки для спасения жизни боевых товарищей. На восьмой раз вражеская пулеметная очередь оборвала его жизнь. Сегодня Рогожинский парк – это комфортное место для отдыха всей семьей. По поручению Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина он был комплексно благоустроен, здесь есть детские и спортивные площадки, беседка для настольных игр и многое другое. А теперь здесь будет и эта скульптурная композиция. Надеюсь, что будущие поколения, проходя мимо этого памятника, будут вспоминать подвиг наших предков.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Маркович Мирошниченко:

Василий Мирошниченко - Предлагаю в будущем здесь же установить стелу, на которой должны быть высечены имена всех тех, кто сражался в рядах Тульского рабочего полка. Они первыми подставили грудь под пули, летящие в сторону нашего города. С этого места, с Красного Перекопа, тульские рабочие, влившись в кадровую армию, прошли большой героический путь до Вены. Предлагаю присвоить парку имя Тульского рабочего полка.

Татьяна Самарская, директор федерального автономного учреждения культуры и искусства Министерства обороны РФ «Студия военных художников им. М. Б. Грекова»:

Татьяна Самарская - Эта скульптурная композиция создана «грековцами»: скульптором Максимом Малашенко, архитектором Денисом Бобылевым, народным художником Михаилом Переяславцем. Уверена, что она займет достойное место в архитектуре города, а также среди памятных мест Тулы.

Место его гибели было отмечено памятным знаком. Тут же, на склоне Рогожинского оврага была посажена березовая роща в память о погибших бойцах Тульского рабочего полка. В 1962 году парк реконструировали и расширили в честь 250-летия Тульских оружейных заводов.

За три года — с 2015 по 2018 — в Рогожинском парке были проведены работы по комплексному благоустройству территории. С 2014 года Рогожинский парк объявлен особо охраняемой природной территорией регионального значения.

из истории

Уже в первые дни войны в Тульской области началось формирование народного ополчения и истребительных отрядов из тружеников тыла. На их основе 26 октября 1941 года был создан Тульский рабочий полк, который и защищал город. Его оборонительная линия как раз прошла на территории Рогожинского парка. Первым комиссаром Тульского рабочего полка стал Григорий Антонович Агеев. 30 октября 1941 года, когда враг начал наступление, Агеев был на передовой. Комиссар выносил раненых с поля боя. Спасая жизнь боевым товарищам, он погиб.

Героическая оборона Тулы продлилась 45 суток. Под Тулой была остановлена и разгромлена вторая танковая армия немецко-фашистских захватчиков.