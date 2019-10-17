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Туляки посадили 8 гектаров нового соснового леса
Фото Дмитрий Черба

Туляки посадили 8 гектаров нового соснового леса

150 добровольцев помогли Одоевскому лесничеству посадить 30 тысяч сеянцев сосны.

На посадку приехали сотрудники лесничеств, Управления Росгвардии, крупных предприятий – «Тулэнерго» и «Газпром трансгаз Москва», регионального министерства природных ресурсов и экологии, студенты Крапивенского лесхоз-техникума и школьники Одоевской школы.

Посадку приурочили к Всероссийской осенней акции «Живи, лес!».

Место под новый лес оказалось очень живописным – на слиянии рек Упы и Мизгеи, а чуть дальше Упа впадает в Оку.

Виктор Миловзоров

- Место шикарное - заливные луга, тишина, лес, лошади. Красота! – говорит Виктор Миловзоров, руководитель «Белевского лесничества». Он работает в лесу много лет и знает про него все. Ну, или почти все. - Здесь песчаная почва. По берегу Упы и Оки в 50-е годы тут посадили сосновый бор. Это рукотворный  лес. Но несколько лет назад часть бора сильно пострадала - на сосны напал биологический вредитель. Поврежденную часть леса пришлось полностью вырубить, а почву обеззараживать.

Виктор Владимирович - выпускник  Крапивенского лесхоз-техникума 1972 года, начинал работать в Одоевском лесхозе, именно там, где и сажали сегодня лес, потом в Ясногорском и Белевском лесничествах.

- У меня отец был шахтером. Он мне просто сказал – в шахте задохнешься, иди лучше в лес. Ну, я и пошел. И вот уже 43 года в лесу. Сколько я посадил деревьев, сосчитать не смогу. Мы гектарами измеряем, а не поштучно. Для меня леса в Дубенском, Суворовском, Арсеньевском, Одоевском и Белевском районах – родной дом. 89 тысяч гектар из 289 тысяч, что есть в Тульской области. Как я не плутаю в лесу? Не знаю. А разве можно заблудиться в родном доме?!

По словам Виктора Миловзорова, изменилось отношение людей к лесу. В положительную сторону!

- Люди научились беречь лес, в лесу стало гораздо чище. А еще радует, что столько людей откликнулись на призыв приехать и посадить лес. Спасибо им!

Пятеро школьников 8-а Одоевской школы им. Героя Советского Союза А. Д. Виноградова очень обрадовались возможности провести день на природе:

- Погода отличная – почему бы и не поработать на свежем воздухе. Мы сажали деревья во время субботников и на даче, участвовали в субботниках – мы же волонтеры! Но лес будем сажать впервые. Наверное, это несложно.  Надеемся, все получится.

- Мы приехали помочь лесничеству. Это настоящая, очень позитивная и нужная работа, - пояснил Дмитрий Трусиков, инспектор отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Одоевского района. – Ребята молодцы, недавно мы вместе высаживали кусты и деревья в новом сквере Смородина у нас в Одоеве.

Группа студентов из Крапивенского лесхоз-техникума была более многочисленной. Правда, приехали одни юноши во главе с Светланой Поляковой, преподавателем спецкурса «Лесоводство».

- Мы учимся по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», выпускной курс. Ухаживать за лесом, защищать его и восстанавливать – наша будущая профессия, - говорит Евгений Дуда. – Еще не знаем, куда попадем работать, но лично мне очень хочется работать лесничим, я люблю быть наедине с природой.

По словам Евгения, он сам выбрал такую профессию. И уже вместе с одногруппниками сажал лес:

- В прошлом году в Щекинском районе командой в 8 человек за два дня посадили 5 тысяч саженцев дуба. Кстати, саженцы тоже сами вырастили, в питомнике техникума. А сегодня сажаем сосны.

Вместе с добровольцами сажать лес приехал и Андрей Журавлев, заместитель министра природных ресурсов и экологии региона:

Андрей Журавлев

- Лес - это национальное достояние, наше богатство. И его восстановление –не только важная государственная задача, но и просто благое дело. В  рамках национального проекта «Экология» в Тульской области действует региональный проект «Сохранение лесов». Один из главных показателей этого проекта -  лесовосстановление. В Тульской области за этот год будет высажено в общей сложности около 800 тысяч сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород, площадь молодых лесных насаждений составит 116 га.

Андрей Журавлев рассказал, что в 2019 году на из регионального бюджета на развитие лесного хозяйства области выделено 32,9 млн рублей. На эти средства восстанавливают леса и закупают технику для лесников

- В этом году мы закупили 17 единиц техники, 12 уже поступили в регион. Это и специальный трактор для лесников, и транспорт для их передвижения по угодиям, и гидроманипулятор, и лесопосадочные машины, плуги и другое оборудование.

Напомним, что 15 октября на совещании «Об исполнении поручений Президента и Правительства России» председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил Тульскую область как регион с положительной динамикой по вопросам охраны лесов.

Мастер-класс по посадке сеянцев дал руководитель Одоевского лесничества Игорь Чичикин

На самом деле сажать лес оказалось нетрудно и довольно быстро с помощью специальной лесной лопатки – меча Колесова.

2-летние саженцы сосны закуплены в липецком питомнике – 2,5 рубля за штуку. Они районированы для нашей полосы. Через шесть лет этот участок при нормальной приживаемости будет переведен в разряд леса. Кстати, средняя приживаемость посадок у нас в регионе около 90% - земля все-таки благодатная.  

Вообще леса в Тульской области  распределены неравномерно. Лесистость Заокского или Алексинского района – то есть, сколько занимает лес относительно общей территории района – высокая, около 40%, а, например, в Новомосковском районе всего 1%.

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посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 1
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 2
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 3
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 4
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 5
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 6
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 7
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 8
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 9
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 10
посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 11
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посадка леса в Одоевском лесничестве, Фото: 16
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Посадку закончили за 2 часа. И на память – фото всех участников акции.

 

 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 21:23 0
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