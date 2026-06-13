В Кимовске суд вынес приговор по делу местного жителя, который жестоко избил своего знакомого. Инцидент случился 14 января. Двое знакомых распивали алкоголь в квартире, но между ними возник конфликт.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на хозяина квартиры. Сначала он дважды ударил его по голове стеклянными бутылками с водкой. Затем он продолжил избиение кулаками и пустым металлическим чайником, нанеся несколько ударов по голове и спине.

Потерпевший упал на пол от боли и попросил остановиться. После этого нападавший вышел из квартиры, но на лестничной площадке, держа в руке разбитое горлышко от бутылки, крикнул вслед: «Не подходи или убью!». Знакомый воспринял эти угрозы всерьез, так как нападавший только что его избил.

Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (с применением предмета, похожего на оружие) и в угрозе убийством.

В итоге ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Меру пресечения (подписку о невыезде) оставили без изменений. Приговор пока не вступил в законную силу.