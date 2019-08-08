В Центральном парке Тулы появилось место, где сбываются мечты

Фото Дмитрия Дзюбина

8 августа на большом круге центрального парка им. П. П. Белоусова, рядом со зданием нового экзотариума открылась фотовыставка под открытым небом.

– Это уникальная выставка фоторабот победителей конкурса 2018 года «Самая красивая страна», который проводит Русское географическое общество с 2015 года. В конкурсе принимают участие люди с 5-летнего возраста из любой точки земли, главное требование – чтобы фотографии были сделаны в России. Фотографии раскрывают красоту природы нашей страны. Автор одной из представленных на выставке работ – туляк Алексей Харитонов. Его работа называется «Кондуки». Уверена, с такого ракурса и такой красоты этот уголок Тульской области вы еще не видели, – рассказала Лариса Пацукова, зам. председателя Тульского регионального отделения Российского географического общества.

Выставка из 28 фоторабот будет работать до 31 декабря 2019 года. Победители конкурса этого года будут объявлены в сентябре в парке Зарядье. Кстати, они получают замечательные призы – по 250 тысяч рублей, а в номинации для детей – профессиональную фототехнику.

По отзывам посетителей, выставка понравилась. Туляки предлагают ее расширить, чтобы было больше фоторабот.

– Совсем скоро РГО отметит 174-ю годовщину. Все эти годы общество открывает миллионам людей новые знания о традициях, культуре народов России, рассказывает об её уникальной природе. Надеюсь, что жители Тульской области обязательно посетят эту вставку, еще раз увидят, насколько прекрасна и удивительна наша Родина, – сказал Андрей Журавлев, замминистра – директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов.

В парке по поручению губернатора Алексея Дюмина проведены работы по благоустройству площадки вокруг здания Тульского областного экзотариума. Об этом рассказал Андрей Журавлев.

– Мы долго думали над дизайн-проектом развития и благоустройства ЦПКиО им. П. П. Белоусова. И пришли к выводу: именно детскому направлению необходимо уделить наибольшее внимание. Ведь основная категория посетителей Белоусовского парка – это семьи с детьми. На площадке размещены креативные малые архитектурные формы, лавочки, вазоны. Причем в вазоны мы посадили финиковые пальмы – это современный парково-ландшафтный тренд. Зимой деревья будут перемещены в парковые теплицы.

Вокруг здания экзотариума благоустроены газоны – они стилизованы камнями, растениями и декоративными элементами.

– Мы пригласили профессионального художника, благодаря которому у нас появилось граффити с 3D-эффектом. Есть специальная селфи-точка, где могут сфотографироваться все желающие. И уже на экране своего мобильного устройства посетители увидят 3D-картинку.

Также рядом со зданием экзотариума появились арт-объекты – их подарил парку губернатор Тульской области.

– Это пять слонов и стульчик на подиуме. По многим канонам слон – символ надежности, доброты и удачи. Поэтому мы назвали эту композицию «место, где сбываются мечты». Надеюсь, туляки будут приходить сюда и загадывать желания, которые обязательно сбудутся, – пояснил Андрей Журавлев.

По словам Андрея Журавлева, скоро на фасаде экзотариума появятся декоративные элементы и светодиодные экраны.

До конца года в парке запланирован большой объем работ по благоустройству. Будет создан центр детского творчества на фонтанной площади рядом с бюстом основателя парка – этот объект будет востребован для проведения детских праздников в плохую погоду.

Еще одно пространство для отдыха – с лавочками, крытыми верандами и арт-качелями, подсветкой – появится за памятником Бессмертному полку. Там можно будет организовывать лекции на открытом воздухе и просто приятно проводить время.

В ближайшее время на фонтанной площади появится станция для зарядки мобильных устройств, на месте старого тира – прокат электромобилей. Будет в парке и своя аллея арок, как в столичном парке Сокольники.

Рассказал Андрей Журавлев и о работах по сохранению и восстановлению зеленой части парка. В этом году осенью запланированы беспрецедентные работы по посадке – 12,5 тысяч деревьев, кустарников и многолетних растений будет высажено в тульских парках. И если вы желаете помочь в этой работе, вам будут только рады.

Кстати, в прошлом году команда Myslo посадила 50 кленов на месте погибших деревьев. И в этом году мы тоже планируем помочь парку. Присоединяйтесь!