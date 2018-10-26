Команда «Слободы» и Myslo посадила в Центральном парке Тулы 50 кленов
Мы надеемся, что нашему примеру последуют все неравнодушные туляки.
Хмурый холодный осенний день 26 октября 2018 года, по словам хранителей лесного массива Белоусовского парка, — самое подходящее время для посадки деревьев.
Андрей Журавлев, заместитель министра — директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов Тульской области, ранее возглавлял государственное учреждение «Тульские парки»:
Андрей Журавлев
– Приживаемость деревьев при осенней посадке очень высокая. 85% всех посадок в парках мы делаем именно осенью. Этой осенью мы посадим около 3,5 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Самое пристальное внимание мы уделяем старейшему парку Тулы — Белоусовскому.
По словам Андрея Журавлева, парк, как это принято сейчас говорить, – «возрастной». В этом году Белоусовскому парку исполнилось 125 лет. Не многие деревья могут столько прожить, разве что дубы, поэтому лесной массив парка постоянно требует обновления.
Андрей Журавлев и специалист по связям с общественностью
ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова.
– В этом году мы удалили около тысячи сухостойных аварийных деревьев, а также вырубили все посадки ясеня, зараженные вредителем и погибшие от него. Но взамен каждого удаленного дерева мы высаживаем 3-4 новых. Мы рады всем, кто помогает нам восстанавливать парк, сажает деревья. Со «Слободой» мы тесно работаем по разным проектам, а деревья сажаем впервые. Надеемся, пример команды «Слободы» и Myslo вдохновит и других, — сказал Андрей Журавлев.
По словам сотрудников парка, от ясеневой златки год назад погиб участок парка возле аллеи Победителей. Как говорит Вера Одинцова, ландшафтный архитектор парка, восстанавливать этот участок решено ёлочками и кленами:
– Исторические посадки парка — это ясени и вязы. К сожалению, сейчас эти деревья массово повреждены вредителями и болезнями, поэтому для восстановления ландшафта мы подобрали другие породы. Когда деревья подрастут, будет очень красивый смешанный лес.
Вера Одинцова считает, что для городского озеленения лучше всего подходят клены, каштаны и липы. А вот сосны и туи, которые высаживают вдоль дорог и возле некоторых офисов, для города не подходят: они очень болезненно реагируют на выхлопы автомобилей и смеси, которыми обрабатывают дороги. И березы тоже для городских улиц не подходят — они лучше себя чувствуют во дворах, скверах и парках.
Команда «Слободы» и Myslo работала под чутким руководством Веры Одинцовой и Александра Николаевича Дианова, руководителя отдела лесного хозяйства «Тульских парков». Лунки для посадки были сделаны буром заранее — нужного размера под земляные комья кленов. Кстати, клены были 5-летками, высотой более 3-х метров.
– Я всегда проверяю саженцы перед посадкой, чтобы корни при подготовке саженцев не обрубили, иначе деревья не пойдут в рост, — говорит Александр Николаевич. — Осенние посадки, считаю, лучше весенних — деревья уже в спячку впали, весной нормально в рост пойдут. А весной очень короткий период для посадки деревьев — до начала сокодвижения если не успел, то процент выживаемости деревьев резко снижается. А представьте, если надо посадить тысячи саженцев?
Под руководством Александра Дианова мы тщательно полили свои саженцы — под каждое дерево по два ведра воды. Надеемся, весной все они примутся.
Татьяна Алексеева, исполнительный директор «Слободы»:
Татьяна Алексеева
– Все замечательные парки, скверы и усадьбы Тульской области — дело рук наших великих земляков. Ясную Поляну сажал Лев Толстой с супругой Софьей Андреевной, главный парк Тулы посадили горожане, вдохновленные врачом Петром Белоусовым. Платоновский парк устроили купцы Ливенцевы и Платоновы, а Баташевский сад – промышленники Баташевы. И наш, считаю, гражданский долг — поддерживать, восстанавливать, сохранять эти парки. Ведь это несложно — прийти и помочь сотрудникам парка посадить дерево. Или посадить дерево в своем дворе, на своей улице. Надеюсь, что наш пример тоже кого-то вдохновит на доброе дело.