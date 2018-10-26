Команда «Слободы» и Myslo посадила в Центральном парке Тулы 50 кленов

Хмурый холодный осенний день 26 октября 2018 года, по словам хранителей лесного массива Белоусовского парка, — самое подходящее время для посадки деревьев.

Андрей Журавлев, заместитель министра — директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов Тульской области, ранее возглавлял государственное учреждение «Тульские парки»:

Андрей Журавлев – Приживаемость деревьев при осенней посадке очень высокая. 85% всех посадок в парках мы делаем именно осенью. Этой осенью мы посадим около 3,5 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Самое пристальное внимание мы уделяем старейшему парку Тулы — Белоусовскому.

По словам Андрея Журавлева, парк, как это принято сейчас говорить, – «возрастной». В этом году Белоусовскому парку исполнилось 125 лет. Не многие деревья могут столько прожить, разве что дубы, поэтому лесной массив парка постоянно требует обновления.



Андрей Журавлев и специалист по связям с общественностью

ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова.

– В этом году мы удалили около тысячи сухостойных аварийных деревьев, а также вырубили все посадки ясеня, зараженные вредителем и погибшие от него. Но взамен каждого удаленного дерева мы высаживаем 3-4 новых. Мы рады всем, кто помогает нам восстанавливать парк, сажает деревья. Со «Слободой» мы тесно работаем по разным проектам, а деревья сажаем впервые. Надеемся, пример команды «Слободы» и Myslo вдохновит и других, — сказал Андрей Журавлев.

По словам сотрудников парка, от ясеневой златки год назад погиб участок парка возле аллеи Победителей. Как говорит Вера Одинцова, ландшафтный архитектор парка, восстанавливать этот участок решено ёлочками и кленами:

– Исторические посадки парка — это ясени и вязы. К сожалению, сейчас эти деревья массово повреждены вредителями и болезнями, поэтому для восстановления ландшафта мы подобрали другие породы. Когда деревья подрастут, будет очень красивый смешанный лес.

Вера Одинцова считает, что для городского озеленения лучше всего подходят клены, каштаны и липы. А вот сосны и туи, которые высаживают вдоль дорог и возле некоторых офисов, для города не подходят: они очень болезненно реагируют на выхлопы автомобилей и смеси, которыми обрабатывают дороги. И березы тоже для городских улиц не подходят — они лучше себя чувствуют во дворах, скверах и парках.

Команда «Слободы» и Myslo работала под чутким руководством Веры Одинцовой и Александра Николаевича Дианова, руководителя отдела лесного хозяйства «Тульских парков». Лунки для посадки были сделаны буром заранее — нужного размера под земляные комья кленов. Кстати, клены были 5-летками, высотой более 3-х метров.

– Я всегда проверяю саженцы перед посадкой, чтобы корни при подготовке саженцев не обрубили, иначе деревья не пойдут в рост, — говорит Александр Николаевич. — Осенние посадки, считаю, лучше весенних — деревья уже в спячку впали, весной нормально в рост пойдут. А весной очень короткий период для посадки деревьев — до начала сокодвижения если не успел, то процент выживаемости деревьев резко снижается. А представьте, если надо посадить тысячи саженцев?

Под руководством Александра Дианова мы тщательно полили свои саженцы — под каждое дерево по два ведра воды. Надеемся, весной все они примутся.

Татьяна Алексеева, исполнительный директор «Слободы»: