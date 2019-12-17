На ул. Металлургов в Туле сбили второго пешехода за день

Фото: https://vk.com/tulazest

На этот раз под автомобиль попал 52-летний мужчина.

Днем 17 декабря, в районе дома № 46 на ул. Металлургов в Туле легковой автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 18-летний молодой человек, сбил пешехода. По предварительной информации, пострадавший пытался перейти дорогу в неположенном месте.

«52-летний пешеход получил травмы и доставлен в больницу», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Уважаемые туляки! Госавтоинспекция убедительно просит пеших участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.

Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Госавтоинспекция рекомендует использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное — остановились!

На остановках общественного транспорта, во избежание падения, не подходите близко к проезжей части дороги. Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.

При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток.

Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.

Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что так же обязывает его использовать световозвращающие элементы. Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения — незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры, для предотвращения дорожно-транспортного происшествия с участием данного пешехода.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−44−10