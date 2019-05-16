В Новомосковске бродячие собаки искусали школьницу

Фото: vk.com/overhearnmsk

Об этом мама девочки рассказала в социальной сети.

Жительница Новомосковска разместила в одном из интернет-сообществ анонимный пост о том, что 11 мая её несовершеннолетняя дочь стала жертвой нападения бродячих собак.

Женщина пишет, что обращалась в службу по отлову собак, но никакие меры приняты не были. Более того, в городе нет лекарства от бешенства – возить девочку на уколы приходится в Тулу.

Напомним, 12 мая подобный случай произошёл в Донском – собаки накинулись на шестилетнюю девочку прямо на детской площадке. По факту случившегося проводится доследственная проверка.