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В Новомосковске бродячие собаки искусали школьницу
Фото: vk.com/overhearnmsk

В Новомосковске бродячие собаки искусали школьницу

Об этом мама девочки рассказала в социальной сети.

Жительница Новомосковска разместила в одном из интернет-сообществ анонимный пост о том, что 11 мая её несовершеннолетняя дочь стала жертвой нападения бродячих собак.

Женщина пишет, что обращалась в службу по отлову собак, но никакие меры приняты не были. Более того, в городе нет лекарства от бешенства – возить девочку на уколы приходится в Тулу.

Напомним, 12 мая подобный случай произошёл в Донском – собаки накинулись на шестилетнюю девочку прямо на детской площадке. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 +3
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