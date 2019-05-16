В поселках Центрального округа Тулы восстановлено водоснабжение

Ремонтные работы завершены. На их проведение ушло больше суток.

Накануне, 15 мая, около 15.00, из-за нарушения электроснабжения в Центральном округе областного центра остались без воды дома в поселках Скуратово и Менделеевский, а также в деревне Варваровка.

Для жителей этих населенных пунктов были организованы пункты раздачи питьевой воды. Как сообщает пресс-служба администрации города, ремонтно-восстановительные работы завершены, подача воды восстановлена.