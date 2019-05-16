новости
новости
Регистрация
В поселках Центрального округа Тулы восстановлено водоснабжение

В поселках Центрального округа Тулы восстановлено водоснабжение

Ремонтные работы завершены. На их проведение ушло больше суток.

Накануне, 15 мая, около 15.00, из-за нарушения электроснабжения в Центральном округе областного центра остались без воды дома в поселках Скуратово и Менделеевский, а также в деревне Варваровка.

Для жителей этих населенных пунктов были организованы пункты раздачи питьевой воды. Как сообщает пресс-служба администрации города, ремонтно-восстановительные работы завершены, подача воды восстановлена.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:18 0
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулывосстановительные работыремонтные работыотключение водывосстановили водоснабжение
Место
ТулаЦентральный округ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские ансамбли «Услада» и «Визави» представили Россию на параде в Пекине
Тульские ансамбли «Услада» и «Визави» представили Россию на параде в Пекине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.