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Отлов бездомных собак в Туле: особенности работы

Отлов бездомных собак в Туле: особенности работы

В Туле в этом году планируют отловить порядка 1700 бродячих собак.

Одни не могут пройти мимо голодных и грустных собачьих глаз и готовы ежедневно подкармливать бездомных бродяг. Другие, наоборот, категорически против того, чтобы рядом с их домом жила свора прикормленных хвостатых. И те, и другие солидарны только в одном: животным на улице не место.

Приютов для пожизненного содержания абсолютно всех оказавшихся на улице собак нет: это достаточно финансово накладно для любого бюджета. Но постепенно нужно сокращать численность бездомных хвостов — в этом помогает отлов и дальнейшая стерилизация собак.

На этот год Туле из бюджета области выделено 12 млн рублей на отлов безнадзорных животных с улиц города. Отлову подлежат все животные, о которых сообщили жители. Прием заявок в региональном центре ведет Городская служба единого заказчика.

Екатерина Дурманова

Екатерина Дурманова

— С начала этого года мы приняли более 100 заявок и уже отловили 63 особи. В частности, вчера трех собак забрали из Петровского квартала. Наибольшее количество обращений, как правило, поступает из поселений Большой Тулы, в лидерах — Зареченский округ, — рассказала Екатерина Дурманова, заместитель начальника отдела благоустройства ГСЕЗ.

Важно: отлову подлежат только животные без бирки в ухе — которые не проходили ранее стерилизацию.

В Туле работу с бездомными собаками ведет ООО «Континент+». В этом году в рамках контракта будет отловлено 1700 собак (в 2021 году через систему отлова прошли 1417 животных, 17 из которых были агрессивными и остались жить в приюте).

Поскольку «Континент+» не первый год занимается отловом бездомных собак в Туле и области, сейчас на содержании находятся порядка 800 четвероногих. Из них 490 были пойманы в Туле. Животные, отловленные в этом году, находятся на передержке.

Отлов осуществляется либо вручную, если животное маленькое или контактное, либо с помощью снотворного.

После того как снотворное подействует и собака уснет, ее погружают в машину и отвозят в приют.

Елена Хромова

— Каждое отловленное животное проходит через 10-дневный карантин: его осматривает ветеринар, затем проводится дегельминтизация и делаются прививки. По истечении 10 дней выполняется стерилизация или кастрация, потом животных ждет передержка в течение 20 дней. Во время нее собаке устанавливаются бирки в уши, а под кожу вводятся электронные чипы. По истечении 30 дней не агрессивные и не больные животные возвращаются обратно, откуда их забрали, — рассказывает заместитель генерального директора приюта для животных ООО «Континент+» Елена Хромова.

По ее словам, в основном отловленные животные здоровы. В отдельных случаях им требуется помощь в связи с травмами, которые им нанесли бывшие хозяева или случайные люди.

В период передержки собакам подыскивают владельцев. Информацию обо всех отловленных животных можно посмотреть в группе во «ВКонтакте» «Отлов: Тула, Тульская область».

Если же пойманное безнадзорное животное проявляет немотивированную агрессию и это подтверждает ветеринар, ее оставляют на пожизненное содержание в приюте.

По вопросам отлова туляки могут обратиться по телефонам:

  • 30−32−17 — Городская служба единого заказчика;
  • 31−11−13 — горячая линия комитета ветеринарии Тульской области.

Также любой желающий может привезти собакам корм и опилки: по средам и субботам в «Континент+» проходят дни открытых дверей.

Адрес: город Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, д. 1.

Галерея
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 1
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 2
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 3
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 4
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 5
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 6
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 7
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 8
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 9
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 10
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 11
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 12
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 13
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 14
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 15
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 16
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 17
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 18
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 19
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 20
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 21
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 22
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 23
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 24
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 25
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 26
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 27
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 28
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 29
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 30
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 31
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 32
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 33
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 34
Отлов бездомных собак в Туле и области: «Континент+» рассказал об особенностях работы, Фото: 35
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:08 +3
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