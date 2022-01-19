В Тульской области массово травят бездомных собак

Об этом в соцсетях рассказала волонтер из Шатска.

По словам девушки, неизвестные планомерно уничтожают собак в поселке Шатске Большой Тулы. За три дня отравили трех собак.

— Каждый день жестоко убивают по одной собаке. Мы потеряли уже троих за 3 дня. Одного щенка отправили на передержку сразу после случившегося. В посёлке остаётся ещё более 10 собак, которым грозит та же участь. Заявление в полицию написано, — написала волонтер.

По словам девушки, она провела 3 часа в отделении полиции с трупом собаки — ждала, пока полицейские отвезут тело на экспертизу. Итоги экспертного исследования пока неизвестны.