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В Тульской области будут отлавливать даже чипированных собак, если они агрессивны
Фото из архива Myslo.

В Тульской области будут отлавливать даже чипированных собак, если они агрессивны

Комитет ветеринарии разработал рекомендации по выявлению немотивированной агрессивности у бродячих животных.

11 февраля министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин провел рабочее совещание по обращению с животными без владельцев. По поручению губернатора Алексея Дюмина этот вопрос находится на постоянном контроле в правительстве региона.
 
В 2022 году финансирование на работу с бездомными животными увеличено до 33,7 млн рублей. Это позволит поймать и чипировать более 4 тыс. собак. В настоящее время администрации муниципалитетов завершают заключение контрактов и приступают к отлову животных.
 
Кроме того, комитетом ветеринарии Тульской области разработаны рекомендации по выявлению немотивированной агрессивности у животных без владельцев. Они предусматривают возможность повторного отлова уже чипированного животного, проявляющего агрессию.
 
По итогам совещания администрациям муниципалитетов рекомендовано оперативно завершить контрактацию и обеспечить незамедлительное реагирование подрядчиков на заявки об отлове агрессивных животных.
 
С 1 марта комитет ветеринарии Тульской области проведёт очередной месячник льготной стерилизации животных.
 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:30 +6
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