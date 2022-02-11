В Тульской области будут отлавливать даже чипированных собак, если они агрессивны

Фото из архива Myslo.

11 февраля министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин провел рабочее совещание по обращению с животными без владельцев. По поручению губернатора Алексея Дюмина этот вопрос находится на постоянном контроле в правительстве региона.

В 2022 году финансирование на работу с бездомными животными увеличено до 33,7 млн рублей. Это позволит поймать и чипировать более 4 тыс. собак. В настоящее время администрации муниципалитетов завершают заключение контрактов и приступают к отлову животных.

Кроме того, комитетом ветеринарии Тульской области разработаны рекомендации по выявлению немотивированной агрессивности у животных без владельцев. Они предусматривают возможность повторного отлова уже чипированного животного, проявляющего агрессию.

По итогам совещания администрациям муниципалитетов рекомендовано оперативно завершить контрактацию и обеспечить незамедлительное реагирование подрядчиков на заявки об отлове агрессивных животных.

С 1 марта комитет ветеринарии Тульской области проведёт очередной месячник льготной стерилизации животных.