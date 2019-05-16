Глава администрации Тулы в прошлом году заработал вдвое больше мэра

Евгений Авилов и Юрий Цкипури обнародовали сведения о доходах за 2018 год.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов задекларировал 7,2 млн рублей. При этом 3 млн – доход от продажи автомобиля. В пользовании у Евгения Васильевича – земельный участок для эксплуатации дома в полторы тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 504 «квадрата» и однокомнатная квартира.

В гараже у главы администрации – новенький Lexus, отечественный «УАЗ» и снегоход. Также в собственности у Евгения Авилова имеется гидроцикл.

Доход мэра Тулы Юрия Цкипури гораздо скромнее – 3,1 млн рублей. В пользовании у Юрия Ивановича земельный участок площадью в 12 «соток» и жилой дом на 418 квадратных метров. Транспортными средствами мэр не владеет.