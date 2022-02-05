В Туле начался отлов бездомных собак: куда звонить?

В 2022 году Туле из бюджета области на отлов бездомных собак выделено более 12 млн руб. С ООО «Континент+» заключен контракт, по которому планируют отловить порядка 1700 собак.

За январь уже отловили 40 бездомных животных.

По вопросам отлова туляки могут обратиться по телефонам:

30-32-17 Городская служба единого заказчика;

31-11-13 горячая линия комитета ветеринарии Тульской области.

После отлова собаки попадают в приют, где проходят комплекс мероприятий (вакцинацию, чипирование, стерилизацию/кастрацию).

По истечении 30 дней четвероногих возвращают в прежние места обитания. Этот порядок регламентирован п. 22 постановления правительства Тульской области от 30.12.2019 № 697 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Тульской области».

Если собака проявляет немотивированную агрессию и это подтверждает ветеринар, то ее оставляют на пожизненное содержание.

Напомним также, что в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» стерилизованные животные беспризорные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением беспризорных животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека.

Напомним, 3 февраля Myslo сообщал, что в Туле собаки терроризируют дом на ул. Первомайской и бросаются на прохожих. По словам местной жительницы, она обращалась в администрацию и полицию, но никто не помог.