По факту нападения собаки на ребенка в Донском началась доследственная проверка
Следователи опрашивают мать пострадавшей, а также сотрудников администрации Донского.
Следственный отдел по г.
Следователи опрашивают пострадавшую, ее мать, а также сотрудников администрации Донского. Ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Изымается вся необходимая документация, связанная с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.
Напомним, на шестилетнюю Алину Ткач 11 мая напали собаки, когда она гуляла во дворе.
– Мы все испытали большой шок от случившегося. Вызвали скорую и поехали в больницу на Бобрик-гору, дочке сделали промывание мыльной водой и повезли в Тулу в Ваныкинскую больницу — только там есть вакцина. В очереди мы просидели четыре часа. Алине наложили швы, сделали укол, впереди — еще пять уколов, и снова делать их нужно только в Туле, — рассказала Myslo мама девочки Анастасия.
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