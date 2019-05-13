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По факту нападения собаки на ребенка в Донском началась доследственная проверка

По факту нападения собаки на ребенка в Донском началась доследственная проверка

Следователи опрашивают мать пострадавшей, а также сотрудников администрации Донского.

Следственный отдел по г. Донской СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на шестилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи опрашивают пострадавшую, ее мать, а также сотрудников администрации Донского. Ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Изымается вся необходимая документация, связанная с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.

Напомним, на шестилетнюю Алину Ткач 11 мая напали собаки, когда она гуляла во дворе.

– Мы все испытали большой шок от случившегося. Вызвали скорую и поехали в больницу на Бобрик-гору, дочке сделали промывание мыльной водой и повезли в Тулу в Ваныкинскую больницу — только там есть вакцина. В очереди мы просидели четыре часа. Алине наложили швы, сделали укол, впереди — еще пять уколов, и снова делать их нужно только в Туле, — рассказала Myslo мама девочки Анастасия.

Подробнее читайте в нашей статье здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:13 +2
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