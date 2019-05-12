Анастасия Ткач из Донского: «Мою дочь искусали бродячие собаки!»

На шестилетнюю Алину Ткач собаки напали 11 мая. Ребенок выбежал поиграть во двор на улице Кирова, 6, пока бабушка помогала собраться на прогулку старшей внучке.

Анастасия Ткач Я работаю на микрорайоне Комсомольский администратором в супермаркете, и когда всё случилось, я еще не приехала домой. С двумя моими дочками — 9-летней Лизой и 6-летней Алиной — сидит моя мама. В тот день они собирались идти гулять. И пока мама причесывала Лизу, Алина выбежала во двор одна — у нас двор тихий, спокойный. По словам мамы, она услышала жуткие крики и сразу же выбежала на улицу. Слава богу, что на помощь дочке пришли мужчины и отбили ее от двух собак. В комментариях к моему посту писали, что собаки просто так не нападут на человека, что это моя дочка сама их спровоцировала, но Алина очень добрый и спокойный ребенок, она не способна обидеть животных. Возможно, она просто выбежала из подъезда, побежала на детскую площадку, а собаки на нее кинулись. Мы все испытали большой шок от случившегося. Вызвали скорую и поехали в больницу на Бобрик-гору, дочке сделали промывание мыльной водой и повезли в Тулу в Ваныкинскую больницу — только там есть вакцина. В очереди мы просидели четыре часа. Алине наложили швы, сделали укол, впереди — еще пять уколов, и снова делать их нужно только в Туле.

По словам Анастасии, эти собаки до сих пор гуляют на детской площадке. Отметим, что в Тульской области случаи гидрофобии (бешенства) среди людей не регистрируются с 2000 года, однако ежегодно в лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу укусов, нанесенных животными, обращается от 4000 до 6000 человек.



Алина Ткач.

- Меня волнуют два вопроса, — продолжает Анастасия Ткач. — До каких пор у нас по городу будут бегать бездомные собаки и почему в Донском нет вакцины? Надеюсь, я получу ответы на свои вопросы.

Сейчас Алина чувствует себя хорошо, на ножку еще плохо наступает, но уже спрашивает, когда ей можно будет бегать.