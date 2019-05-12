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Анастасия Ткач из Донского: «Мою дочь искусали бродячие собаки!»

Анастасия Ткач из Донского: «Мою дочь искусали бродячие собаки!»

Возмущенный пост женщина опубликовала в соцсети Вконтакте, в паблике «Подслушано в Донском». Мы связались с Анастасией и узнали подробности происшествия.

На шестилетнюю Алину Ткач собаки напали 11 мая. Ребенок выбежал поиграть во двор на улице Кирова, 6, пока бабушка помогала собраться на прогулку старшей внучке.

Анастасия Ткач

Я работаю на микрорайоне Комсомольский администратором в супермаркете, и когда всё случилось, я еще не приехала домой. С двумя моими дочками — 9-летней Лизой и 6-летней Алиной — сидит моя мама. В тот день они собирались идти гулять. И пока мама причесывала Лизу, Алина выбежала во двор одна — у нас двор тихий, спокойный. По словам мамы, она услышала жуткие крики и сразу же выбежала на улицу. Слава богу, что на помощь дочке пришли мужчины и отбили ее от двух собак. В комментариях к моему посту писали, что собаки просто так не нападут на человека, что это моя дочка сама их спровоцировала, но Алина очень добрый и спокойный ребенок, она не способна обидеть животных. Возможно, она просто выбежала из подъезда, побежала на детскую площадку, а собаки на нее кинулись. Мы все испытали большой шок от случившегося. Вызвали скорую и поехали в больницу на Бобрик-гору, дочке сделали промывание мыльной водой и повезли в Тулу в Ваныкинскую больницу — только там есть вакцина. В очереди мы просидели четыре часа. Алине наложили швы, сделали укол, впереди — еще пять уколов, и снова делать их нужно только в Туле.

По словам Анастасии, эти собаки до сих пор гуляют на детской площадке. Отметим, что в Тульской области случаи гидрофобии (бешенства) среди людей не регистрируются с 2000 года, однако ежегодно в лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу укусов, нанесенных животными, обращается от 4000 до 6000 человек.


Алина Ткач.

- Меня волнуют два вопроса, — продолжает Анастасия Ткач. — До каких пор у нас по городу будут бегать бездомные собаки и почему в Донском нет вакцины? Надеюсь, я получу ответы на свои вопросы.

Сейчас Алина чувствует себя хорошо, на ножку еще плохо наступает, но уже спрашивает, когда ей можно будет бегать.

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сегодня, в 11:23 +1
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