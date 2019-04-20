В Зареченском округе Тулы прошел большой субботник

Фото Макса Останкина.

Сегодня, 20 апреля, приоритет отдан работам по озеленению города. Всего планируется высадить около 2, 5 тысяч зеленых насаждений. Так, новые цветники со спиреями и барбарисами разбили на улице Октябрьской. Работы велись от Московского путепровода до улицы Токарева — всего были высажены 560 саженцев.

Нонна Газаева, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу:

Нонна Газаева Всего в работах принимают участие 45 человек. Это сотрудники министерства строительства и ЖКХ вместе с подведомственными учреждениями — «Жилкомреформа», «ТулоблУКС» и «ОЕРЦ». У нас был представитель группы озеленения и показал нам, как сажать кустарники, какая форма будет у цветника. Должно все получиться очень красиво.

По словам Ларисы Костомаровой, озеленителя Сервисного центра города Тулы, новые цветники на улице Октябрьской будут состоять из барбариса — крупного рода кустарников, и двух видов листопадных декоративных кустарников семейства розовых — это спирея японская и спирея вангутта. Барбарис, который цветет ярко-желтыми цветами, а плоды у него — красные или пурпурные, высадили в центр клумбы. Спиреи, чьи цветки розовые, желтые и белоснежные, по краям.

Лариса Костомарова Клумбы получатся очень яркими и симпатичными. Спирея зацветет уже в этом году, барбарис же порадует глаз туляков уже следующей весной.

Александр Коновалов, замдиректора государственного казенного учреждения «Жилкомреформа»:

Александр Коновалов Мы сажаем кустарники на улице Октябрьской в Заречье, здесь проходит один из магистральных потоков. Эта улица приезжающим в Тулу дает первое впечатление о городе. Мы очень рады, что сегодня преображаем и озеленяем именно эту улицу. В течение осенне-зимнего периода удалили много погибших деревьев, и дополнительное озеленение сейчас очень важно. И для красоты города, и для экологии. На озеленение администрация города каждый год тратит деньги, и это очень важно. Каждый, кто сегодня участвовал в субботнике, будет проезжать мимо и видеть свой вклад в поддержание красоты Тулы.

Иван Кутепов, замначальника аварийно-диспетчерской службы «Жилкомреформы»:

Иван Кутепов Я люблю субботники и каждый раз прихожу на них с отличным настроением. Уже пять лет я озеленяю Зареченский территориальный округ, особенно много времени проводил на уборке и приведении в порядок Баташевского сада. С каждым годом город становится все лучше и краше, а от красивых и чистых улиц вокруг и настроение у людей повышается.

Пока на улице Октябрьской сажали кустарники, в другом уголке Заречья убирали мусор. На пустыре между домом № 32 по улице Литейной и № 63 по ул. Луначарского 60 неравнодушных туляков собрали более 150 больших мешков мусора. Прошлогодняя листва, ветки, бутылки, коробки - этот участок был сильно загрязнен.

Для людей организовали чаепитие с пирожками, а за отличное настроение отвечал коллектив «Вдохновение» из Д. К. Хомяково .

Уборкой территории туляки занимались в прекрасном настроении и отличной компании. Для большинства из них это — душевная потребность, желание сделать родной город чище, уютнее, комфортнее.

Наталья Власюк Совсем несложно потратить 2−3 часа субботнего дня, чтобы выйти на улицы любимого города и навести чистоту. Мы сегодня убирали территорию от мусора в Заречье, а вообще второй раз в этом году мы участвуем в субботнике — уже убирались на Щекинском шоссе близ реки Воронка и на улице Чмутова в Мясново. Я вообще очень люблю, когда все чисто, аккуратно. Я за экологию, за чистоту и за животных! Им тоже приятнее жить в красивом ухоженном городе.

Любовь Жулина Очень хочется, чтобы город был чище, лучше, поэтому сегодня я на субботнике. Как говорится, душа зовет! Центр Тулы у нас очень чистый, а вот окраины ему проигрывают. Хотелось, чтобы туляки поддерживали эту наведенную чистоту. Ведь в первую очередь чисто там, где не мусорят.

Уборка города, озеленение и приведение в порядок всех округов Тулы продолжится 4 мая. Присоединяйтесь! Сделаем наш любимый город чище вместе!