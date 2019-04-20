3200 кустов и деревьев высадили сегодня в Туле в ходе субботника

В массовой уборке города приняли участие более 29 тысяч туляков.

В рамках проекта «Генеральная уборка» сегодня в Туле проводился второй общегородской субботник.

В ходе субботника было задействовано 169 единиц техники, в том числе привлеченной от сторонних организаций – 96 единиц. Проводились работы по вырубке поросли, покраске деревьев, уборке мусора, листвы, вывозу несанкционированных свалок, посадке деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Основными местами по наведению санитарного порядка на субботнике определены магистральные улицы, скверы, места массового пребывания туляков, объекты наибольшего скопления несанкционированных свалок мусора.

Также в субботнике приняли участие сотрудники промышленных предприятий, таких как: АО «Тулаточмаш», АО «НПО «Сплав», АО «КБП», АО «Щегловский Вал», ООО «Тульская гармонь», ОАО «Тульский кирпичный завод», ОАО «Октава», ЗАО «Тульский хлебокомбинат», ПАО «НПО «Стрела», АО «Тулажелдормаш», ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», АО «РТИ», ПАО «КМЗ», АО «Газстройдеталь», АО «Комбайнмашстрой».

В субботнике также приняли участие крупные торговые предприятия: ООО «Спар-Тула», АО «Дикси», торговая сеть «Билла», сеть магазинов «Верный», торговый дом «Перекресток», «Атак (Ашан)», торговые компании «РИО», «Парадиз», торговые центры «Металлург», «Гостиный двор», «Сарафан», «Демидовский», «Макси», «Кировский», «Миллионный», «Пролетарский», «Парус», «Лагуна», гипермаркеты «Линия», «К-Раута Рус», «ЛеруаМерлен» и другие.

По 6 адресам была организована работа музыкальных коллективов:

- между домом № 32 на ул. Литейной и домом № 63 по ул. Луначарского;

- «Рубеж обороны Тулы»;

- сквер Воинской Славы в п. Косая Гора;

- Пролетарская набережная;

- территория между д.7 к.3 на ул. Кауля и д. 11а на ул. Новомосковской;

- ул. Болдина, д. 101.

Организована работа с региональным оператором ООО «Хартия» по централизованному вывозу мешков с мусором по итогам проведения субботника по 11 адресам:

- ул. Новомосковская;

- ул. Рязанская (территория за остановкой «Таксопарк»);

- ул. Рязанская, парковка магазина «ДА»;

- ул. Маршала Жукова (Территория «Рубеж обороны Тулы»);

- территория «Березовая роща» в п. Косая Гора;

- ул. Железнодорожная;

- п. Хомяково, ул. Хомяковская;

- ул. Болдина, д. 101;

- ул. Свободы, 38а;

- ул. Бондаренко;

- ул. Дементьева.

В ходе субботника собрано мусора и веток в объеме 5704,7 кубических метров.

Администрация города Тулы выражает слова благодарности руководителям тульских предприятий и организаций, предоставивших технику для субботника, всем неравнодушным жителям нашего города, которые сегодня приняли участие в наведении чистоты и порядка.