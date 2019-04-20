фото Юлии Александровой.
Нежные краски весны в Туле
Весна наконец-то вступила в свои права. Myslo предлагаем вместе насладиться нежными красками апреля.
На улице просто невероятная погода: мягкое солнце и нет ветра, тишину нарушают только птичьи трели. Самое время отправиться на прогулку и насладиться первыми цветами и весенним воздухом.
С теми, кто еще не был на улице сегодня или очень занят, Myslo.ru спешит поделиться весенним настроением в нашем фоторепортаже.
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