Нежные краски весны в Туле

фото Юлии Александровой.

На улице просто невероятная погода: мягкое солнце и нет ветра, тишину нарушают только птичьи трели. Самое время отправиться на прогулку и насладиться первыми цветами и весенним воздухом.

С теми, кто еще не был на улице сегодня или очень занят, Myslo.ru спешит поделиться весенним настроением в нашем фоторепортаже.