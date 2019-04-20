новости
новости
Регистрация
Нежные краски весны в Туле
фото Юлии Александровой.

Нежные краски весны в Туле

Весна наконец-то вступила в свои права. Myslo предлагаем вместе насладиться нежными красками апреля.

На улице просто невероятная погода: мягкое солнце и нет ветра, тишину нарушают только птичьи трели. Самое время отправиться на прогулку и насладиться первыми цветами и весенним воздухом.

С теми, кто еще не был на улице сегодня или очень занят, Myslo.ru спешит поделиться весенним настроением в нашем фоторепортаже.

Галерея
Краски весны в Туле, Фото: 1
Краски весны в Туле, Фото: 2
Краски весны в Туле, Фото: 3
Краски весны в Туле, Фото: 4
Краски весны в Туле, Фото: 5
Краски весны в Туле, Фото: 6
Краски весны в Туле, Фото: 7
Краски весны в Туле, Фото: 8
Краски весны в Туле, Фото: 9
Краски весны в Туле, Фото: 10
Краски весны в Туле, Фото: 11
Краски весны в Туле, Фото: 12
Краски весны в Туле, Фото: 13
Краски весны в Туле, Фото: 14
Краски весны в Туле, Фото: 15
Краски весны в Туле, Фото: 16
Краски весны в Туле, Фото: 17
Краски весны в Туле, Фото: 18
Краски весны в Туле, Фото: 19
Краски весны в Туле, Фото: 20
Краски весны в Туле, Фото: 21
Краски весны в Туле, Фото: 22
Краски весны в Туле, Фото: 23
Краски весны в Туле, Фото: 24
Краски весны в Туле, Фото: 25
Краски весны в Туле, Фото: 26
Краски весны в Туле, Фото: 27
Краски весны в Туле, Фото: 28
Краски весны в Туле, Фото: 29
Краски весны в Туле, Фото: 30
Краски весны в Туле, Фото: 31
Краски весны в Туле, Фото: 32
Краски весны в Туле, Фото: 33
Краски весны в Туле, Фото: 34
Краски весны в Туле, Фото: 35
Краски весны в Туле, Фото: 36
Краски весны в Туле, Фото: 37
Краски весны в Туле, Фото: 38
Краски весны в Туле, Фото: 39
Краски весны в Туле, Фото: 40
Краски весны в Туле, Фото: 41
Краски весны в Туле, Фото: 42
Краски весны в Туле, Фото: 43
Краски весны в Туле, Фото: 44
Краски весны в Туле, Фото: 45
Краски весны в Туле, Фото: 46
Краски весны в Туле, Фото: 47
Краски весны в Туле, Фото: 48
Краски весны в Туле, Фото: 49
Краски весны в Туле, Фото: 50
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:36 +6
Другие статьи по темам
Событие
весна в Тулецветы
Место
Тула
Прочее
фоторепортаж

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин рассказал тулякам о реформировании рынка управляющих компаний
Алексей Дюмин рассказал тулякам о реформировании рынка управляющих компаний
В Зареченском округе Тулы прошел большой субботник
В Зареченском округе Тулы прошел большой субботник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.