Алексей Дюмин рассказал тулякам о реформировании рынка управляющих компаний

За две недели до обращения вдовы ветерана губернатор указал на нерасторопность начальнику Госжилинспекции. Причина – обращение жителей дома №3 по ул. Скуратовской. Люди пожаловались на то, что не могут допроситься машину для прочистки канализационного люка. Из-за этого уже три месяца в их подвал сливаются нечистоты. Об этом – в материале «Дюмин – Ивченко: Три месяца дом в дерьме, а Вы только предписания пишете?!»

– Когда я увидел обращение вдовы ветерана Великой отечественной войны, меня это, конечно, очень сильно расстроило, – признался жителям Алексей Дюмин. – Мне стыдно, как губернатору и руководителю региона, потому что, конечно, это и моя зоны ответственности, несмотря на то, что у нас есть и глава областного центра, и руководитель жилищной инспекции, с себя я ответственности не снимаю. Мы сейчас будем разрабатывать новые механизмы контроля и наказания для недобросовестных управляющих компаний. Я поручил председателю правительства Тульской области вместе с региональным ГЖИ работу ужесточить и навести порядок. Говорим об этом из года в год, но как мы видим, ситуация не меняется. Поэтому теперь работу будем проводить в ручном режиме – я взял эту ситуацию под личный контроль. Председатель правительства подготовит антикризисную программу, в рамках которой мы будем ужесточать требования.

Ответ в этот раз держал глава администрации Тулы Евгений Авилов и заверил, что машину пришлют сегодня. Но в качестве оправдания он сказал, что постоянно на связи со старшими, ведет прием: