Алексей Дюмин рассказал тулякам о реформировании рынка управляющих компаний
Сразу после участия в субботнике в Рогожинском парке губернатор Алексей Дюмин отправился в Скуратово.
По дороге из Рогожинского парка в Скуратово губернатор несколько раз останавливался, чтобы сфотографировать яму на дороге, рухнувшие деревья, ржавые детские качели и прочий непорядок и дать поручение устранить все это.
Поводом же для поездки в Скуратово стало большое количество обращений от жителей поселка на некачественную работу управляющих компаний. Так, недавнее обращение пожилой жительницы этого микрорайона было озвучено на оперативном совещании правительства.
Женщина – вдова ветерана Великой Отечественной войны – пожаловалась на то, что в подъезде ее дома сняли радиаторы отопления, из-за сырости дом разрушается, отремонтированные осенью ступеньки опять пришли в негодность и опасны. А представители управляющей компании «Астек» просто отмахиваются от пожилой жительницы. В связи с этим губернатор жестко раскритиковал работу тульской госжилинспекции и потребовал принятия конкретных мер, в том числе со стороны правоохранительных органов.
Сегодня он лично встретился с заявительницей и после общения пообещал, что на следующей неделе план по наведению порядка будет утвержден.
– Когда я увидел обращение вдовы ветерана Великой отечественной войны, меня это, конечно, очень сильно расстроило, – признался жителям Алексей Дюмин. – Мне стыдно, как губернатору и руководителю региона, потому что, конечно, это и моя зоны ответственности, несмотря на то, что у нас есть и глава областного центра, и руководитель жилищной инспекции, с себя я ответственности не снимаю. Мы сейчас будем разрабатывать новые механизмы контроля и наказания для недобросовестных управляющих компаний. Я поручил председателю правительства Тульской области вместе с региональным ГЖИ работу ужесточить и навести порядок. Говорим об этом из года в год, но как мы видим, ситуация не меняется. Поэтому теперь работу будем проводить в ручном режиме – я взял эту ситуацию под личный контроль. Председатель правительства подготовит антикризисную программу, в рамках которой мы будем ужесточать требования.
Ответ в этот раз держал глава администрации Тулы Евгений Авилов и заверил, что машину пришлют сегодня. Но в качестве оправдания он сказал, что постоянно на связи со старшими, ведет прием:
– Если есть проблема, надо напрямую говорить главе района, сити-менеджеру, а не ждать приезда губернатора, – добавил Евгений Авилов.
Во время общения с жителями к губернатору обратилась старшая соседнего дома № 5, им управляет «Тулжилхоз». Женщина рассказала о жутком состоянии коммунальных сетей в подвале. Они месте с главой региона направились в подвал. Алексей Дюмин потребовал срочно вызвать руководителя УК Дмитрия Голомысова.
– Почему нет директора УК? Через час его ко мне в кабинет! – заявил губернатор.
Дмитрий Голомысов срочно прибыл еще до отъезда губернатора. ОН рассказал, что с бардаком в подвале обязательно разберется.
После дома №5 глава региона отправился к жителям дома №7, жители которого регулярно сообщают о прорыве трубы. Из-за постоянной влажности рядом с домом образовалось болото.
Алексей Дюмин дал Тулагорводоканалу срок 2 недели, чтобы привести все в нормативное состояние.
– Время пошло. Приеду и проверю, – заявил губернатор.
Жители попросили еще покрасить трубу. Но здесь губернатор напомнил, что в рамках субботника люди и сами могли бы сделать свой двор красивее и чище: