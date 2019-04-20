Алексей Дюмин раскритиковал работу ЧОПа на Казанской набережной
«Безопасность наших жителей и гостей областного центра – на первом месте», - подчеркнул глава региона.
Сегодня губернатор Алексей Дюмин проинспектировал работы по благоустройству Казанской набережной. Глава региона проверил работу охранного поста и соблюдение мер безопасности. Губернатор выразил крайнее недовольство работой ЧОПа.
«Безопасность наших жителей и гостей областного центра – на первом месте», - подчеркнул глава региона.
Алексей Дюмин обратил внимание своего первого заместителя Вячеслава Федорищева и главу администрации Тулы Евгения Авилова на то, что все деревянные сооружения на набережной должны быть обработаны специальными средствами и покрашены. Набережную со стороны Тульского оружейного завода также необходимо привести в порядок, русло реки – очистить от мусора. Все коммуникации должны быть исправны, газоны – благоустроены.
«После зимнего сезона важно тщательно обследовать набережную, где обнаружатся повреждения – быстро их устранить», - подчеркнул глава региона.
Вячеслов Федорищев сообщил, что все работы по устранению недочетов будут проведены до 15 мая.
Евгений Авилов отметил, что сегодня на субботнике в областном центре были приведены в порядок 74 территории. На субботник вышли сотрудники предприятий и жители. В городе активно ведется работа по озеленению общественных и придомовых территорий. В частности, на Казанской набережной высадили сирень – будущий Сиреневый сад.
Илья Курилов, генеральный директор ТОЗа рассказал о планах завода по благоустройству территории предприятия и Казанской набережной:
Руководитель проектов Агентства Развития Перспективных о Технологий Вадим Керсанов также сообщил, что в рамках гарантийных обязательств на набережной уже покрашены мосты, устранены дефекты по мощению и бортовому камню, ведутся работы по озеленению и устранению замечаний по всем деревянным конструкциям.
«Набережная уже стала одним из любимых мест отдыха туляков и гостей города. И она должна быть в полном порядке», - подчеркнул губернатор.