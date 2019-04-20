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Алексей Дюмин раскритиковал работу ЧОПа на Казанской набережной

Алексей Дюмин раскритиковал работу ЧОПа на Казанской набережной

«Безопасность наших жителей и гостей областного центра – на первом месте», - подчеркнул глава региона.

Сегодня губернатор Алексей Дюмин проинспектировал работы по благоустройству Казанской набережной.  Глава региона проверил работу охранного поста и соблюдение мер безопасности. Губернатор выразил крайнее недовольство работой ЧОПа.

Оказалось, что у охранника нет ни тревожной кнопки, ни рации, ни даже телефона. Он поручил в кратчайшие сроки устранить недостатки в работе, а именно: расторгнуть договор с ЧОПом, который несет вахту на ул. Металлистов.
 


«Безопасность наших жителей и гостей областного центра – на первом месте», - подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин обратил внимание своего первого заместителя Вячеслава Федорищева и главу администрации Тулы Евгения Авилова на то, что все деревянные сооружения на набережной должны быть обработаны специальными средствами и покрашены. Набережную со стороны Тульского оружейного завода также необходимо привести в порядок, русло реки – очистить от мусора. Все коммуникации должны быть исправны, газоны – благоустроены.

«После зимнего сезона важно тщательно обследовать набережную, где обнаружатся повреждения – быстро их устранить», - подчеркнул глава региона. 

Вячеслов Федорищев сообщил, что все работы по устранению недочетов будут проведены до 15 мая.

Евгений Авилов отметил, что сегодня на субботнике в областном центре были приведены в порядок 74 территории. На субботник вышли сотрудники предприятий и жители. В городе активно ведется работа по озеленению общественных и придомовых территорий. В частности, на Казанской набережной высадили сирень – будущий Сиреневый сад.

Илья Курилов, генеральный директор ТОЗа рассказал о планах завода по благоустройству территории предприятия и Казанской набережной:

– Вторую субботу мы трудимся на областных субботниках. Тульский оружейный завод 13 апреля принимал участие в наведении порядка на территории предприятия. К сожалению погода тогда не позволила сделать весь объем намеченных работ. На этих выходных мы покрасили и обновили охранный периметр завода, отмыли щиты со стороны набережной. Также в планах увеличить количество зданий, на которых есть подсветка. На данный момент их шесть, сейчас в работе еще два. В течение мая мы эту работу закончим. Получится, что порядка 85% лицевой стороны зданий, которые выходят на набережную, будут подсвечены. А дальше мы работу по благоустройству продолжим и будем брать на себя дополнительную зону ответственности – набережную.


Руководитель проектов Агентства Развития Перспективных о Технологий Вадим Керсанов также сообщил, что в рамках гарантийных обязательств на набережной уже покрашены мосты, устранены дефекты по мощению и бортовому камню, ведутся работы по озеленению и устранению замечаний по всем деревянным конструкциям. 

«Набережная уже стала одним из любимых мест отдыха туляков и гостей города. И она должна быть в полном порядке», - подчеркнул губернатор.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:39 +1
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