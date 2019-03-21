Фотопроект: Как будет выглядеть тульский «белый дом» в сайдинге

Эту идею нам подсказали читатели в комментариях под материалом «История о том, как Тульский дом ребенка стал желтым домом».

Напомним, что здание Дома ребенка на ул. Ф. Энгельса, построенное в июне 1911 года, в конце 2018-го обшили ярко-желтым сайдингом – «в связи с ветхостью фасада, вызванной длительным сроком эксплуатации и естественным износом строительных материалов».

Теоретически, наверное, всё правильно. Если перефразировать известный афоризм, что кролики – это не только ценный мех…», то сайдинг – это не только хорошая защита, но и «эстетический отделочный материал».

Вот представим, как бы выглядели некоторые известные здания Тулы в сайдинге. Предупреждаем, это не фейковая новость, а предположения фоторедакторов и чудесные возможности Adobe Photoshop.

Итак, «белый дом» на пл. Ленина 1983 года постройки. Раньше в народе называлось «юнакиевский собор», так как инициатором строительства выступил Иван Харитонович Юнак, первый секретарь Тульского обкома КПСС. Чтобы освободить площадь для строительства этого объекта, снесли два квартала исторической застройки.

Тяните за «бегунок»!

Дом №33 на ул. Советской. Он принадлежал одному из тульских «пряничных королей» Василию Романовичу Гречихину. Этот 3-этажный дом был построен в начале ХХ столетия в стиле модерн. В окнах были цветные витражи, не дошедшие до наших дней. Козырёк над входом со стороны ул. Ф. Энгельса поддерживают кариатиды – таких в Туле больше нет нигде.

Дом №54 на ул. Советской построен в 1845 году. За свою историю дом сменил многих владельцев, а запомнился тем, что на втором и третьем этажах располагалась гостиница Федора Карловича Вермана.

Дом №6/60 на углу ул. Первомайской и проспекта Ленина построен в 1961 году. В нем более полувека располагалась советская булочная «Нива», которую «подвинул» совсем недавно американец KFC.

P. S. По информации минздрава Тульской области, решение по изменению фасада Тульского дома ребенка является временным. Демонтаж сайдинга запланирован на весенне-летний период.