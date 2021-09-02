В Туле узаконили желтый сайдинг на Доме ребенка?

Об этом пишут в соцсетях.

В Туле на здании Дома ребенка может остаться ядовито-желтый сайдинг, пишет в социальной сети «ВКонтакте» группа «Тула ушедшего века»:

– Уважаемые туляки! Теперь в Туле официально разрешена облицовка любых фасадов ПВХ-сайдингом и металлосайдингом и любые цветовые решения фасадов любых зданий, включая объекты культурного наследия (!!!). Это выяснилось после получения ответа из прокуратуры по вопросу Дома ребенка.

В группе ссылаются на постановление, подписанное главой администрации города. Дата подписи – 17 июня. Документ исключает ряд пунктов в постановлении об оформлении паспорта внешнего вида фасада зданий, в том числе и запрет на использование сайдинга и профлиста.

Кроме этого, не действует пункт, согласно которому паспорт внешнего вида объектов культурного наследия должен направляться для согласования в инспекцию по охране таких объектов. Данную ситуацию прокомментировал краевед, автор проекта «Тула ушедшего века» Михаил Тенцер:

Михаил Тенцер – Создан прецедент: фактически отменили все ограничения по изменению фасадов в Туле. Теперь можно всё: облицовывать сайдингом, красить здания в любой цвет и даже объекты культурного наследия, без согласования с инспекцией. Это угрожает внешнему виду нашего города и создает хаос.