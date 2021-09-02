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В Туле узаконили желтый сайдинг на Доме ребенка?

В Туле узаконили желтый сайдинг на Доме ребенка?

Об этом пишут в соцсетях.

В Туле на здании Дома ребенка может остаться ядовито-желтый сайдинг, пишет в социальной сети «ВКонтакте» группа «Тула ушедшего века»:
 
– Уважаемые туляки! Теперь в Туле официально разрешена облицовка любых фасадов ПВХ-сайдингом и металлосайдингом и любые цветовые решения фасадов любых зданий, включая объекты культурного наследия (!!!). Это выяснилось после получения ответа из прокуратуры по вопросу Дома ребенка.
 
В группе ссылаются на постановление, подписанное главой администрации города. Дата подписи – 17 июня.  Документ исключает ряд пунктов в постановлении об оформлении паспорта внешнего вида фасада зданий, в том числе и запрет на использование сайдинга и профлиста.
 
Кроме этого, не действует пункт, согласно которому паспорт внешнего вида объектов культурного наследия должен направляться для согласования в инспекцию по охране таких объектов. Данную ситуацию прокомментировал краевед, автор проекта «Тула ушедшего века» Михаил Тенцер:
 

Михаил Тенцер

– Создан прецедент: фактически отменили все ограничения по изменению фасадов в Туле. Теперь можно всё: облицовывать сайдингом, красить здания в любой цвет и даже объекты культурного наследия, без согласования с инспекцией. Это угрожает внешнему виду нашего города и создает хаос.

Напомним, эта история длится уже два года. Туляки забили тревогу, когда увидели, как отремонтировали 100-летнее здание. На его обшивку, согласно сайту госзакупок, потратили 2 455 572,82 рубля.
 
 
Сюжет: Сайдинг для тульского дома ребенка
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