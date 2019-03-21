Тульский театр-студия «МЮСЛИ» представит Россию на фестивале в Марокко

Тульский молодежный театр-студия «МЮСЛИ» представит Россию на XI международном театральном фестивале Amanay в Марокко. Мероприятие пройдет в городе Уарзазат с 27 по 31 марта.

На фестиваль съедутся коллективы из Италии, Франции, Ирландии, Марокко, Бразилии, Туниса, Египта.

«МЮСЛИ» — единственный коллектив, представляющий Россию.

Как рассказала Myslo руководитель студии Людмила Кацеро, театр приглашен к участию сразу с двумя спектаклями.

В детском модуле фестиваля будет представлен клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли», уже отмеченный наградами многих европейских конкурсов.

А в основной программе театр поборется за награды, представляя спектакль, рассчитанный на взрослую аудиторию, — фламенко-фантасмагорию «Лорка. Сны» по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба».