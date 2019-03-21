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Лжегазовщики обманули тулячку-инвалида по наводке соседки

Лжегазовщики обманули тулячку-инвалида по наводке соседки

Ничего не подозревающая женщина отдала за замену счетчика 20 тысяч рублей.

В Туле 48-летняя женщина-инвалид, проживающая на ул. Немцова, стала жертвой мошенников. Двое мужчин, представившись работниками газовой службы, пришли к тулячке домой и заявили: нужно срочно установить счетчик и заменить газовый вентиль в квартире. Стоимость услуги — 20 тысяч рублей. Доверчивая женщина отдала эти деньги мошенникам, но так и не дождалась замены счетчиков. Спустя два дня она обратилась в полицию.

– Сотрудники УМВД России по г. Туле при выяснении обстоятельств мошенничества в первую очередь проверяли лиц, проживающих поблизости от потерпевшей, ведь она не могла передвигаться самостоятельно из-за проблем со здоровьем, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.

Под подозрение попала 53-летняя соседка женщины, ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Эта версия подтвердилась. Подозреваемая призналась в содеянном.

По предварительным данным, женщина попросила двух мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, сыграть роль газовщиков. Те согласились, правда, на каких условиях, пока не сообщается. «Заботливая» соседка организовала газовую проверку, а деньги за мнимую замену приборов забрала себе.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали случившегося.

В УМВД России по Тульской области напоминают гражданам о важности проверки сведений о неизвестных, которые под видом работников социальных или иных служб пытаются войти в жилище и предлагают какие-либо платные услуги либо сообщают о необходимости осуществления тех или иных действий, связанных с денежными средствами.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 +6
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