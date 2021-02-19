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Тульский арбитражный суд признал незаконным желтый сайдинг на Доме ребенка

Тульский арбитражный суд признал незаконным желтый сайдинг на Доме ребенка

Зданию придется вернуть первоначальный вид.

Арбитражный суд отклонил иск Тульского областного специализированного дома ребенка № 1 к управлению градостроительства и архитектуры администрации Тулы. Предметом спора был ядовито-желтый сайдинг на здании. Руководство Дома ребенка через суд пыталось узаконить внешний вид фасада.

Напомним, эта история длится уже два года. Туляки забили тревогу, когда увидели, как отремонтировали 100-летнее здание. На его обшивку, согласно сайту госзакупок, потратили 2 455 572,82 рубля.


Так здание выглядело до обшивки сайдингом.

Общественники подняли волну возмущения, зданию потребовали вернуть изначальный вид. Оно не является памятником культуры или объектом культурного наследия, поэтому требования по порядку ремонтных работ на памятниках к этому зданию не применяются. Нарушений законодательства об охране культурных объектов тут нет.

Однако установка сайдинга стала нарушением требований Постановления № 4145 от 9.12.2013 «О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в Туле», подписанного главой администрации Евгением Авиловым, и Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, утвержденных решением Тульской городской Думы.

В начале 2019 года министерство здравоохранения Тульской области заявляло, что решение по изменению фасада является временным, на лето был назначен его демонтаж. Но работы так и не начались.

Сюжет: Сайдинг для тульского дома ребенка
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Автор: Кристина Вернигорина
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