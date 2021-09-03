Сайдинг можно везде? В администрации Тулы изменили требования к внешнему виду зданий
Публикуем комментарий администрации.
Вчера мы писали про ядовито-желтый сайдинг, который может остаться на здании Дома ребенка в Туле. Сегодня данную ситуацию прокомментировали в городской администрации:
- ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка № 1» обратился в управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы с заявлением о согласовании внешнего вида фасада здания по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 97.
В связи с тем, что июне 2021 года внесены изменения в постановление администрации
от 18.08.2020 № 2737 «Об оформлении Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения)» в части исключения норм, касающихся определения цветовых решений и типов отделочных материалов, используемых при формировании колористических решений фасадов зданий, паспорт внешнего вида управлением был согласован.
Напомним, эта история длится уже два года. Туляки забили тревогу, когда увидели, как отремонтировали 100-летнее здание. На его обшивку, согласно сайту госзакупок, потратили 2 455 572,82 рубля.
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