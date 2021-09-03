Сайдинг можно везде? В администрации Тулы изменили требования к внешнему виду зданий

Вчера мы писали про ядовито-желтый сайдинг , который может остаться на здании Дома ребенка в Туле. Сегодня данную ситуацию прокомментировали в городской администрации:

- ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка № 1» обратился в управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы с заявлением о согласовании внешнего вида фасада здания по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 97.

В связи с тем, что июне 2021 года внесены изменения в постановление администрации от 18.08.2020 № 2737 «Об оформлении Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения)» в части исключения норм, касающихся определения цветовых решений и типов отделочных материалов, используемых при формировании колористических решений фасадов зданий, паспорт внешнего вида управлением был согласован.