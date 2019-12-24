Ядовито-жёлтый тульский Дом ребёнка занял первое место в антирейтинге Ильи Варламова

Фото из архива MySlo

Блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал на своём сайте пост, посвященный так называемому «евроремонту», который автор назвал «уничтожением памятников архитектуры, сносом исторической застройки и возведением на её месте пластикового одноразового барахла».

В антирейтинг вошли здания, расположенные в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Барнауле, Подмосковье, но первое место Варламов отдал тульскому Дому ребёнка, о котором мы не раз писали.

До 2018 года 109-летнее здание дожило практически в первозданном виде, но затем его обшили ядовитым желто-коричневым сайдингом. Такой варварский подход не на шутку возмутил блогера:

«За 2,5 миллиона власти изуродовали здание, которое, по сути, даже и в ремонте то не нуждалось. Нет, друзья, это просто ******! Из-за ярко-желтого цвета даже на фотографию ведь больно смотреть».

Напомним, привести памятник архитектуры в порядок городские власти должны были ещё к 1 сентября, но пока этого не произошло. Ситуация находится на контроле в прокуратуре.