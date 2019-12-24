новости
новости
Регистрация
Ядовито-жёлтый тульский Дом ребёнка занял первое место в антирейтинге Ильи Варламова
Фото из архива MySlo

Ядовито-жёлтый тульский Дом ребёнка занял первое место в антирейтинге Ильи Варламова

Известный блогер и урбанист назвал памятник архитектуры «изуродованным».

Блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал на своём сайте пост, посвященный так называемому «евроремонту», который автор назвал «уничтожением памятников архитектуры, сносом исторической застройки и возведением на её месте пластикового одноразового барахла».

В антирейтинг вошли здания, расположенные в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Барнауле, Подмосковье, но первое место Варламов отдал тульскому Дому ребёнка, о котором мы не раз писали.

До 2018 года 109-летнее здание дожило практически в первозданном виде, но затем его обшили ядовитым желто-коричневым сайдингом. Такой варварский подход не на шутку возмутил блогера:

«За 2,5 миллиона власти изуродовали здание, которое, по сути, даже и в ремонте то не нуждалось. Нет, друзья, это просто ******! Из-за ярко-желтого цвета даже на фотографию ведь больно смотреть».

Напомним, привести памятник архитектуры в порядок городские власти должны были ещё к 1 сентября, но пока этого не произошло. Ситуация находится на контроле в прокуратуре.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:23 +2
Другие статьи по темам
Событие
тульский Дом ребёнкаядовито-желтый Дом ребёнкапамятник архитектурыремонт
Люди
Илья Варламов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без света 25 декабря
Какие улицы Тулы останутся без света 25 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.