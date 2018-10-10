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На окраине Тулы найдена свалка опасных медицинских отходов класса «Б»
Фото и видео автора.

На окраине Тулы найдена свалка опасных медицинских отходов класса «Б»

На одной из банок журналисты Myslo нашли этикетку, по которой можно опознать, какому учреждению эти отходы принадлежат.

Сотни использованных шприцев, игл, капельниц и ланцетов, гора гинекологических зеркал и прочий медмусор — свалку видно с дороги. Всё в характерных желтых пакетах с надписью «Медицинские отходы класса «Б» и желтых банках — эта свалка потенциально опасна для здоровья людей, не говоря уж о загрязнении леса.

На одной из банок журналисты Myslo нашли этикетку, по которой можно опознать, какому учреждению отходы принадлежат, – ГУЗ ТОГВВиТ.

 


Лишь у одного учреждения название подходит под эту аббревиатуру — Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда. Учреждение находится в поселке Грицовский Веневского района. Как отходы попали оттуда в лес под Тулой — пока загадка.

Кучу медотходов в лесу возле деревни Мыза (Привокзальный округ) обнаружила тулячка Татьяна М.

– Я сама работаю в медицинском центре, правда, коммерческом. По закону, мы должны утилизировать такие отходы в строго установленном порядке. А тут — госучреждение, и так халатно относится к своим обязанностям!

Просим обратить на эту свалку внимание сотрудников министерства экологии региона, а также Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Тульской области.

справка Myslo

Класс «Б» — эпидемиологически опасные отходы

Правила обращения с медицинскими отходами регламентируются санитарными правилами и нормами № 2.1.7.2790−10 от 12 декабря 2010 года «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Медицинские отходы класса «Б» — эпидемиологически опасные отходы. К ним относятся инфицированные и потенциально инфицированные отходы; материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани и так далее); пищевые отходы из инфекционных отделений и многое другое.

Правила сбора и утилизации — крайне жёсткие.

Галерея
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 1
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 2
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 3
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 4
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 5
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 6
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 7
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 8
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 9
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 10
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 11
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 12
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 13
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 14
показать все фотографии

К слову, в том лесу возле деревни Мыза, где мы обнаружили отходы, обычные свалки бытового и строительного мусора — через каждые 30-50 шагов. Печаль!

Галерея
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 1
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 2
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 3
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 4
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 5
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 6
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 7
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 8
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 9
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 10
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 11
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 12
показать все фотографии

Ликвидацией несанкционированных свалок в Туле занимается Управление благоустройства администрации города Тулы. Так, сегодня, 10 октября, работы проведены на улицах Верхней Волоховской и ул. Овражной, 11. Свалки выявлены сотрудниками главных управлений по территориальным округам. Всего же с начала года вывезено более 13 тысяч куб. м мусора с несанкционированных свалок. Работа в данном направлении продолжается в постоянном режиме.

 

Кстати, случай с нарушением правил утилизации медицинских отходов класса «Б» в Туле не первый. Myslo уже писал про сжигание отходов такого класса прямо в жилом секторе.

 

 

Сюжет: Незаконные свалки в Туле
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