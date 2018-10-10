На окраине Тулы найдена свалка опасных медицинских отходов класса «Б»

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На одной из банок журналисты Myslo нашли этикетку, по которой можно опознать, какому учреждению эти отходы принадлежат.

Сотни использованных шприцев, игл, капельниц и ланцетов, гора гинекологических зеркал и прочий медмусор — свалку видно с дороги. Всё в характерных желтых пакетах с надписью «Медицинские отходы класса «Б» и желтых банках — эта свалка потенциально опасна для здоровья людей, не говоря уж о загрязнении леса.



На одной из банок журналисты Myslo нашли этикетку, по которой можно опознать, какому учреждению отходы принадлежат, – ГУЗ ТОГВВиТ.



Лишь у одного учреждения название подходит под эту аббревиатуру — Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда. Учреждение находится в поселке Грицовский Веневского района. Как отходы попали оттуда в лес под Тулой — пока загадка.

Кучу медотходов в лесу возле деревни Мыза (Привокзальный округ) обнаружила тулячка Татьяна М.

– Я сама работаю в медицинском центре, правда, коммерческом. По закону, мы должны утилизировать такие отходы в строго установленном порядке. А тут — госучреждение, и так халатно относится к своим обязанностям!

Просим обратить на эту свалку внимание сотрудников министерства экологии региона, а также Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Тульской области.

справка Myslo

Класс «Б» — эпидемиологически опасные отходы

Ликвидацией несанкционированных свалок в Туле занимается Управление благоустройства администрации города Тулы. Так, сегодня, 10 октября, работы проведены на улицах Верхней Волоховской и ул. Овражной, 11. Свалки выявлены сотрудниками главных управлений по территориальным округам. Всего же с начала года вывезено более 13 тысяч куб. м мусора с несанкционированных свалок. Работа в данном направлении продолжается в постоянном режиме.

Кстати, случай с нарушением правил утилизации медицинских отходов класса «Б» в Туле не первый. Myslo уже писал про сжигание отходов такого класса прямо в жилом секторе.