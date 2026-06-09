Глава региона уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Будьте внимательны: в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.
По информации губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет.
Глава региона уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Будьте внимательны: в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.
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