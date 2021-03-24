«У моей "Нивы" пропеллера нет!»: свалка гнилых овощей заблокировала туляка на пасеке

Мужчина ночевал у себя на пасеке, а теперь не может вернуться домой.

У туляка Алексея Шиманова на 173-м километре трассы М2 находится пасека с бытовкой.

Алексей Шиманов – У меня там козы с козлятами, куры, алабай... В субботу вечером я уехал туда на несколько дней: там вагончик, есть где переночевать. А вчера утром поехал на машине в магазин за хлебом и застрял: кучу отходов навалили, перегородили путь! Я эту дорогу расчищал себе всю зиму, 150 литров солярки сжег. А теперь не могу проехать домой: у моей «Нивки» пропеллера-то нету, она ж не вертолет!

По словам Алексея Борисовича, другой дороги с пасеки на трассу нет. Теперь мужчина стоит и ждет, когда кучи мусора уберут. На месте несанкционированной свалки уже работают специалисты Минприроды и прокуратуры. Решать, что делать с мусором, предстоит администрации Рождественского.

Помощник тульского природоохранного прокурора Эльмира Каретникова:

Эльмира Каретникова По факту наличия несанкционированной свалки Тульская природоохранная прокуратура проводит проверку. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные в том числе на ликвидацию свалки и привлечение виновных лиц к ответственности.

Напомним, неподалеку от Некрасово (Зареченский округ Тулы), на 173-м километре трассы М2 «Крым» в лесополосе найдена свалка гнилых овощей размером не менее 5 тонн.