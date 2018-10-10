Юных туляков приглашают на конкурс красоты «Мини-мисс и мини-мистер Тула»
Приглашаются талантливые девочки и мальчики от 4 до 16 лет.
Модельное агентство Gold Models объявляет о начале приема заявок на участие в VI ежегодном областном детском фестивале элегантности и таланта «Мини-мисс и мини-мистер Тула» — 2018.
Приглашаются талантливые девочки и мальчики от 4 до 16 лет, желающих заявить о себе на самых престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.
Цели и задачи фестиваля:
- выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых детей, содействие их творческому развитию;
- развитие у участников артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж, умения держать себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией.
Всем участникам вручаются памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля.
Обладатели Гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами Swarovski, драгоценной короной, именным кубком. Им предоставляется право участия во Всероссийском фестивале «Мини-мисс и мини-мистер России» — 2019.
Положение, анкета-заявка на сайте агентства. Запись и вопросы по тел.: 38-41-33, 8 (903) 840-41-33.