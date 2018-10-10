Юных туляков приглашают на конкурс красоты «Мини-мисс и мини-мистер Тула»

Приглашаются талантливые девочки и мальчики от 4 до 16 лет.

Модельное агентство Gold Models объявляет о начале приема заявок на участие в VI ежегодном областном детском фестивале элегантности и таланта «Мини-мисс и мини-мистер Тула» — 2018.

Приглашаются талантливые девочки и мальчики от 4 до 16 лет, желающих заявить о себе на самых престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Цели и задачи фестиваля:

выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых детей, содействие их творческому развитию;

развитие у участников артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж, умения держать себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией.

Всем участникам вручаются памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

Обладатели Гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами Swarovski, драгоценной короной, именным кубком. Им предоставляется право участия во Всероссийском фестивале «Мини-мисс и мини-мистер России» — 2019.

Положение, анкета-заявка на сайте агентства. Запись и вопросы по тел.: 38-41-33, 8 (903) 840-41-33.