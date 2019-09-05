Администрация Тулы: свалку на берегу Тулицы устроили жители

После нашей публикации о стихийной свалке мусора на берегу Тулицы в редакцию поступил комментарий администрации города:

– Стихийная свалка в указанном месте Пролетарского округа возникла по вине местных жителей. Это было установлено в ходе выездного совещания специалистов главного управления по Пролетарскому территориальному округу.

Было установлено, что бытовые отходы жители, предположительно, с улицы Осташева, сюда складировали на протяжении нескольких лет.

На совещании было принято решение ликвидировать несанкционированную свалку. Сотрудники районной администрации обратились в управление по благоустройству для организации процесса вывоза отходов.

Убрать мусор планируют до 10 октября.

Напомним, ранее мы писали, что в редакцию обратился житель Пролетарского округа Тулы. По его словам, он случайно наткнулся на стихийную свалку, которая находится на берегу реки Тулица, в лесополосе, примерно напротив дома №2-а по ул. Гармонной (координаты 54.205803, 37.635962). Подробности по ссылке.