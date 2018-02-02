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В Туле сжигают опасные медицинские отходы класса Б прямо в жилом секторе
Фото и видео Алексея Пирязева (Myslo).

В Туле сжигают опасные медицинские отходы класса Б прямо в жилом секторе

Шприцы, капельницы с кровью, медикаменты – всё это жгут в печи на открытом воздухе. В проблеме разбирался Myslo.

Как стало известно Myslo, в Привокзальном районе Тулы на одной из промбаз сжигают медицинские отходы класса Б. Это эпидемиологически опасные отходы и правила их утилизации крайне жесткие.

Мало того, дым от горящего медицинского мусора распространяется на значительные расстояния и добирается до жилых домов. Вонь по ночам стоит жуткая. Некоторые жители просто закрывали на ночь форточки, другие решили бороться с дымом и запахом и обратились в редакцию Myslo.

Источником смрада оказалась печь, которая расположена на промбазе в районе дома №9 по Иншинскому проезду (Мясново).

На базе стоит печь, в которой рабочие жгут дрова для обогрева, а по ночам к этим дровам подкидывают медицинские отходы класса Б.

 

Myslo побывал там вечером 2 февраля. Выглядело все вот так:

Кучи рваных мешков с мусором и медицинскими отходами, работающая печь.
 

 
На многих мешках надписи «Отходы класса Б», в целом, судя по содержимому мешков, отходы действительно имеют медицинское происхождение.
 

Вот как выглядит база сверху, когда в ней горят отходы (фото прислали местные жители):

Дым распространяется на довольно большое расстояние. Вонь стоит страшная.

Как выяснил Myslo, отходы, сжигаемые в этой печи, принадлежат медицинскому центру «Консультант». К нему-то вопросов нет: есть договор, в соответствии с которым отходы вывозят для утилизации. А вот подрядчик… О нем отдельный разговор.

Это фирма ООО «Фантазия». Перечень видов деятельности немаленький. Создана была много лет назад, первоначально директором в ней значился Владимир Первухин, экс-заместитель губернатора Тульской области Вячеслава Дудки. И другие известные фамилии:

 

 

Впоследствии Первухин вышел из состава директоров. Сейчас фирма принадлежит Первухиной Марине Николаевне.

Myslo связался с директором ООО «Фантазия» Павлом Варфоломеевым сегодня, 3 февраля (2 февраля телефон был вне зоны доступа).

- Мы там больше ничего не сжигаем! — сказал Варфоломеев. — Можете приехать и посмотреть, здесь больше ничего нет! Мы пошли навстречу жителям.

- То есть вот вчера вечером было, а сегодня уже нет?

- Так и есть, все убрали.

- И договор с медцентром уже успели расторгнуть?

- Конечно, всё, больше мы этим делом не занимаемся!

Очевидно о приезде журналистов на базу директору оперативно доложили и он начал «немедленно принимать меры» и «брать на личный контроль».

Заметим, жители пытались самостоятельно бороться с нарушениями полгода!

Как пояснил директор «Фантазии», договор на утилизацию с медцентром у них действительно есть (ну или был), а печь по формату и другим показателям вполне подходит для сжигания в ней отходов. Но то, что делалось все с явными нарушениями, никаких сомнений нет.

Myslo просит считать эту публикацию открытым обращением в компетентные органы. Подробности мы оперативно отправим в министерство экологии региона.

справка Myslo

Класс Б — эпидемиологически опасные отходы

Правила обращения с медицинскими отходами регламентируются санитарными правилами и нормами № 2.1.7.2790−10 от 12 декабря 2010 года «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Медицинские отходы класса Б — эпидемиологически опасные отходы. К ним относятся инфицированные и потенциально инфицированные отходы; материалы и инструменты, предметы загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани и так далее); пищевые отходы из инфекционных отделений, и многое другое.

Правила сбора и утилизации — крайне жёсткие. В тульском же варианте соблюдение этих правила очень сомнительно.

 

Хотите сообщить о несправедливости или нарушении? Пишите в наш официальный паблик Вконтакте. То есть прямо вот сюда.

 

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В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 1
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 2
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 3
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 4
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 5
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 6
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 7
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 8
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 9
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 10
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 11
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 12
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 13
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 14
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 15
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 16
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 17
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 18
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 19
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 20
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 21
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 22
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 23
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 24
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 25
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 26
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 27
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 28
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 29
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 30
В Туле сжигают медицинские отходы класса Б, Фото: 31
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