В Туле сжигают опасные медицинские отходы класса Б прямо в жилом секторе

Фото и видео Алексея Пирязева (Myslo).

Шприцы, капельницы с кровью, медикаменты – всё это жгут в печи на открытом воздухе. В проблеме разбирался Myslo.

Как стало известно Myslo, в Привокзальном районе Тулы на одной из промбаз сжигают медицинские отходы класса Б. Это эпидемиологически опасные отходы и правила их утилизации крайне жесткие.

Мало того, дым от горящего медицинского мусора распространяется на значительные расстояния и добирается до жилых домов. Вонь по ночам стоит жуткая. Некоторые жители просто закрывали на ночь форточки, другие решили бороться с дымом и запахом и обратились в редакцию Myslo.

Источником смрада оказалась печь, которая расположена на промбазе в районе дома №9 по Иншинскому проезду (Мясново).

На базе стоит печь, в которой рабочие жгут дрова для обогрева, а по ночам к этим дровам подкидывают медицинские отходы класса Б.

Myslo побывал там вечером 2 февраля. Выглядело все вот так:

Кучи рваных мешков с мусором и медицинскими отходами, работающая печь.

На многих мешках надписи «Отходы класса Б», в целом, судя по содержимому мешков, отходы действительно имеют медицинское происхождение.

Вот как выглядит база сверху, когда в ней горят отходы (фото прислали местные жители):

Дым распространяется на довольно большое расстояние. Вонь стоит страшная.

Как выяснил Myslo, отходы, сжигаемые в этой печи, принадлежат медицинскому центру «Консультант». К нему-то вопросов нет: есть договор, в соответствии с которым отходы вывозят для утилизации. А вот подрядчик… О нем отдельный разговор.

Это фирма ООО «Фантазия». Перечень видов деятельности немаленький. Создана была много лет назад, первоначально директором в ней значился Владимир Первухин, экс-заместитель губернатора Тульской области Вячеслава Дудки. И другие известные фамилии:

Впоследствии Первухин вышел из состава директоров. Сейчас фирма принадлежит Первухиной Марине Николаевне.

Myslo связался с директором ООО «Фантазия» Павлом Варфоломеевым сегодня, 3 февраля (2 февраля телефон был вне зоны доступа).

- Мы там больше ничего не сжигаем! — сказал Варфоломеев. — Можете приехать и посмотреть, здесь больше ничего нет! Мы пошли навстречу жителям.

- То есть вот вчера вечером было, а сегодня уже нет?

- Так и есть, все убрали.

- И договор с медцентром уже успели расторгнуть?

- Конечно, всё, больше мы этим делом не занимаемся!

Очевидно о приезде журналистов на базу директору оперативно доложили и он начал «немедленно принимать меры» и «брать на личный контроль».

Заметим, жители пытались самостоятельно бороться с нарушениями полгода!

Как пояснил директор «Фантазии», договор на утилизацию с медцентром у них действительно есть (ну или был), а печь по формату и другим показателям вполне подходит для сжигания в ней отходов. Но то, что делалось все с явными нарушениями, никаких сомнений нет.

Myslo просит считать эту публикацию открытым обращением в компетентные органы. Подробности мы оперативно отправим в министерство экологии региона.

справка Myslo

Класс Б — эпидемиологически опасные отходы