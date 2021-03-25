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Свалка гнилых овощей под Тулой: в отходах – квитанции московской фирмы

Свалка гнилых овощей под Тулой: в отходах – квитанции московской фирмы

Аналогичные кучи находят вдоль трассы М2 в Московской области.

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области по факту несанкционированной свалки в районе Некрасово возбудили административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Параллельно проверку проводит и природоохранная прокуратура. Результатами ведомства пока не поделились.

К слову, среди отходов найдены квитанции и накладные. В них фигурируют два юрлица. ООО «Витамин Плюс», которое занимается оптовой торговлей и переработкой овощей и фруктов. Находится в Московской области, значится как микропредприятие с тремя работниками и уставным капиталом в полмиллиона рублей. А также ООО «Торгово-закупочная компания "Чурилово"» из Челябинской области.

Так или иначе, виновника (владельца или утилизатора) будут разыскивать компетентные органы.

А вот саму свалку уберут в ближайшее время. Об этом Myslo сообщил глава теруправления по Зареченскому району Тулы Максим Щербаков:

Максим Щербаков

– Эта земля находится в частной собственности и принадлежит жителю Калуги. Несмотря на это, вопрос ликвидации мусора взяла на себя Зареченская администрация. Мы уже начали вывозить.

Кучами под Тулой заинтересовались органы,
под Серпуховом – нет

Новость с таким заголовком вышла сегодня, 25 марта, на портале Ока.Fm. Серпуховские журналисты пишут, что аналогичные горы гниющих листов капусты можно увидеть и в пригороде Серпухова. Отходы также лежат недалеко от трассы М2, буквально в паре километров от нее, недалеко от поселка Мирный. «Но в Подмосковье пока что никакие структуры не подключились к поиску тех, кто вывалил прямо на землю гниющие фрагменты овощей», – сетуют наши коллеги.

 

Напомним, неподалеку от Некрасово (Зареченский округ Тулы), на 173-м километре трассы М2 «Крым» в лесополосе найдена свалка гнилых овощей размером не менее 5 тонн.

Галерея
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 1
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 2
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 3
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 4
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 5
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 6
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 7
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 8
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 9
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 10
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 11
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 12
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 13
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 14
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 15
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 16
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Автор: Юлия Королева
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