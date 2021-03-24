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Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей

Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей

Несанкционированную свалку обнаружили местные жители.

Неподалеку от Некрасово (Зареченский округ Тулы), на 173-м километре трассы М2 «Крым» в лесополосе найдена свалка – явно несколько самосвалов.

О происшествии неравнодушные туляки сообщили в редакцию Myslo. На месте корреспонденты обнаружили четыре огромные кучи отходов, сброшенные прямо на дорогу.

В основном мусор состоит из гнилых овощей, очень похож на отходы какого-то пищевого производства. Мусор издает отвратительный запах гнили, а из-под куч сочится мерзкая жижа.

Навскидку, в этом месте выброшено не менее 5 тонн зловонных отходов. Причем мусор перекрыл полностью сельскую дорогу. 

Масштаб беды можно оценить по нашему видео:

Myslo вызвал на место специалистов регионального министерства природных ресурсов и экологии. 

Галерея
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 1
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 2
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 3
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 4
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 5
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 6
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 7
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 8
Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей, Фото: 9
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Юлия Королева
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