Под Тулой неизвестные сбросили в лесополосе несколько тонн гнилых овощей

Неподалеку от Некрасово (Зареченский округ Тулы), на 173-м километре трассы М2 «Крым» в лесополосе найдена свалка – явно несколько самосвалов.

О происшествии неравнодушные туляки сообщили в редакцию Myslo. На месте корреспонденты обнаружили четыре огромные кучи отходов, сброшенные прямо на дорогу.

В основном мусор состоит из гнилых овощей, очень похож на отходы какого-то пищевого производства. Мусор издает отвратительный запах гнили, а из-под куч сочится мерзкая жижа.

Навскидку, в этом месте выброшено не менее 5 тонн зловонных отходов. Причем мусор перекрыл полностью сельскую дорогу.

Масштаб беды можно оценить по нашему видео:

Myslo вызвал на место специалистов регионального министерства природных ресурсов и экологии.