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Тульское УФАС запретило моргу на Дрейера готовить покойников к похоронам
Фото Алексея Пирязева.

Тульское УФАС запретило моргу на Дрейера готовить покойников к похоронам

По мнению ведомства, данные услуги относятся к ритуальным и не относятся к компетенции Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Арбитражный суд Тульской области отказал ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в удовлетворении иска, признав законным требование регионального УФАС России о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Судебное заседание состоялось 2 августа, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

Стоит напомнить, что 28 июня 2017 года в Бюро судебно-медицинской экспертизы разразился скандал: родственникам выдавали тела умерших раздетыми и неподготовленными к похоронам. Подробнее об этом читайте здесь. А причина скандала – проверка, проведенная прокуратурой на основании жалобы одного из туляков, который пожаловался на двойное взимание платы за выдачу тел умерших.  

Жалобу ведомство посчитало обоснованной и внесла в Бюро представление о недопустимости нарушения: оказалось, что сотрудники были только на полставки оформлены в бюро, вторую же половину дня они работали как индивидуальные предприниматели. При этом договора на аренду холодильников и другого оборудования с Бюро они не заключали. Также гражданам не предоставлялся фиксированный прейскурант цен, что является нарушением прав потребителей. Речи о запрете на оказание услуг по бальзамированию и прочим в документе не велось. 

Возможно, в связи с этим скандалом в бюро и решили утвердить Положение об организации платных немедицинских услуг, Перечень, а также Прейскурант, содержащий информацию о стоимости предоставления платных немедицинских услуг.

Тульское УФАС России установило, что документы были утверждены начальником Бюро судебно-медицинской экспертизы в сентябре-октябре 2017 года. 

В ведомстве отметили, что согласно Закону о государственной судебно-экспертной деятельности в РФ государственные судебно-экспертные учреждения наделены правом работы на договорной основе, в том числе, им разрешено проводить исследования для граждан и юридических лиц, взимать плату за производство экспертиз по гражданским, административным и арбитражным делам. Предоставление же не связанных с целями деятельности Бюро услуг законом не предусмотрено.

«Вместе с тем Бюро оказывало услуги по санитарной и косметической обработке трупа, услуги по бальзамированию трупа, предпохоронному сохранению тел умерших, а также услуги по прокату зала и его оформлению для проведения гражданской панихиды, обряда поминовения. Данные услуги относятся к ритуальным», – говорится в сообщении регионального УФАС России.

Проанализировав утвержденные начальником Бюро документы о платных услугах, УФАС установило, что благодаря им создаются преимущественные условия для учреждения на рынке ритуальных услуг.

Кроме того, оказание Бюро ритуальных услуг создает условия совмещения данным учреждением функций органа власти и функций хозяйствующего субъекта, что противоречит требованиям части 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

19 января 2018 года в связи с наличием в действиях Бюро признаков нарушения частей 1, 3 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», Тульское УФАС России выдало Бюро предупреждение об отмене вышеуказанных актов.

Не согласившись с выводами антимонопольного органа, Бюро обжаловало предупреждение в судебном порядке, однако Арбитражный суд Тульской поддержал позицию Тульского УФАС России.

 

То есть работа сотрудников Бюро заканчивается после исследования тела и установления причины смерти человека. Остальное относится к компетенции частного ритуального агентства, коих в Туле большое количество. Оно и организовывает доставку покойника из морга, готовит и хранит его до похорон, а также при необходимости организовывает траурную церемонию.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:09 +3
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