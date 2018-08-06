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Владелец автосервиса заплатит тулячке за некачественный ремонт авто
Фото fainaidea.com.

Владелец автосервиса заплатит тулячке за некачественный ремонт авто

Сумма выплат превысит оплату по договору в 1,5 раза.

Тулячка заключила договор на ремонт ее автомобиля с одним из городских автосервисов. По устной договоренности ремонт должен быть выполнен в течение в 7 дней. Когда женщина приехала в сервис, она обнаружила свою машину в разобранном виде. Она решила расторгнуть договор и потребовала возврата уплаченных денег. И в тот же день забрала на эвакуаторе автомобиль.

Однако владелец сервиса отказался возвращать женщине деньги за некачественный ремонт и нарушение сроков выполнения работ, указанных в договоре.

Тогда тулячка обратилась в Роспотребнадзор. Поданный ведомством иск в защиту прав потребителя суд удовлетворил полностью. Теперь предпринимателю придется возместить денежные средства в размере, более чем в 1,5 раза превышающем сумму оплаты по договору.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:27 +10
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