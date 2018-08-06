Болельщики «Арсенала» просят взять в команду простого парня из Конго – «кандидата от народа»

Фото Алексея Пирязева.

Соцсети в последнее время буквально заполонили хэштеги #КупитеКанду. Футбольные болельщики со всей Тульской области просят ПФК «Арсенал» взять в команду простого паренька из Конго — Джо Канда. Он два года живет в Новомосковске и якобы круто играет в футбол.

«Техника Месси, интеллект Модрича, удар Криша, харизма Ибры, гениальность Полуяхтова!» — так характеризуют парня болельщики. Джо нашел невероятную поддержку у туляков. В сети появились различные группы, посвященные игроку, а также сайты. Будущей звезде посвящают стихи:

Эта волна накрыла и федеральные СМИ. В интервью журналистам Джо отметил, что если его пригласят в «Арсенал», он готов дойти до Тулы пешком.

Кстати, болельщики также обратились и к футбольному агенту Дмитрию Селюку.

Сегодня, 6 августа, Джо Канда приехал в Тулу, чтобы познакомиться с болельщиками. Парень с удовольствием фотографировался со своими поклонниками и даже раздавал автографы! После этого Джо немного поиграл с ребятами в футбол.

Джо рассказал корреспондентам Myslo свою историю: как мечта простого парня обрела поддержку туляков. Кстати, пока мы общались, друзья молодого человека, которые тоже из Конго, вели прямые эфиры в Instagram. Еще бы — не каждый день твой друг становится популярным!

Два года назад Джозафат Канда Луангомба (именно так полное имя нашего героя) приехал в Россию из Конго. Парень поселился в Новомосковске и поступил в местный институт. Сейчас переходит на второй курс по специальности «менеджер в сфере экономики».

- Несколько месяцев я прожил в Новомосковске и мне рассказали про тульский «Арсенал», тогда команда играла в ФНЛ. Я приехал в Тулу, чтобы показать себя. Но тогда ничего не получилось. Руки не опустились. Я начал играть за новомосковский «Витязь».

Кстати, Джо неплохо говорит по-русски. Рассказывает, что когда приехал в нашу страну, языка совсем не знал. Но за семь месяцев его выучил.

Через некоторое время Джо вновь напомнил о себе «Арсеналу». Но в этот раз всё пошло совсем не так, как в прошлый.

Парень стал очень популярным в один момент. Этому Джо до сих пор удивляется — не понимает, как так вышло.

- Всё началось с того момента, когда я обратился к представителю «Арсенала». Я сказал, что хочу играть за команду. Он мне сказал: «Посмотрим, как получится. Отправь информацию о себе — резюме в формате видео». Уже после этого на всех сайтах начали писать обо мне. Я удивился, это было чудо. Я совсем не понял, как об это узнали.

Очень многие меня поддержали. Люди стали добавляться в друзья ВКонтакте, много писали — желали удачи, говорили, что верят, у меня всё получится.

Канда характеризует себя как быстрого и техничного нападающего и считает, что эти качества помогут заиграть в «Арсенале».

- Я играю в футбол, бываю в тренажерном зале. Ночные клубы не посещаю. Я не пью, не курю. Всегда думаю о футболе. Мои любимые команды — «Арсенал» и мадридский «Реал», — рассказывает Джо. — Ни с каким игроком не могу себя сравнить, я уникальный.

Парень о своей популярности пока не рассказывал родителям, по его словам, знают только братья. Когда будет известно что-то определенное о футбольной судьбе, Джо сообщит родственникам.

Кстати, Джо уже знаком с несколькими футболистами оружейников — Сунзу и Кангвой — и иногда с ними общается.

- Уверен, что меня заметят в «Арсенале». Если нет, посмотрим, все контролирует Бог, — считает герой статьи.

Чем закончится эта история, мы не знаем, но желаем упорному парню успехов! #КупитеКанду.

а тем временем

О футболисте узнали уже и в Армении. ФК «Ереван» разместил на своей странице ВКонтакте такую информацию:

Хотим Канду к себе в клуб !



ФК «Ереван» (первый дивизион чемпионата Армении) готов дать шанс футболисты из Конго, в случае если парень прилетит в Ереван. Наш проект готов освещать не только спортивные успехи, но и жизнь футболиста, чтобы люди видели готов ли парень к профессиональному футболу!



Условия — перелет за его счёт, условия контракта наши, в случае если до декабря он проявит себя, можем его отправить в Европу или вернуть в Россию по нашим контактам.