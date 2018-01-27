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Хоккеисты сборной России научились выпекать тульские пряники
Фото Дмитрия Дзюбина

Хоккеисты сборной России научились выпекать тульские пряники

После встречи с юными спортсменами наши олимпийцы посетили фабрику «Ясная Поляна».

В рамках акции «Россия в моем сердце», организованной губернатором Алексеем Дюминым, хоккеисты национальной сборной Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов провели мастер-класс для юных спортсменов Тульской области.

После посещения ледовой арены «Тропик» будущие олимпийцы отправились на фабрику «Ясная Поляна», где им предстояло овладеть искусством изготовления одного из символов России – знаменитых тульских пряников.

«Не бойся, Илья, это не буллит (штрафной бросок в хоккее – прим. авт.)», – пошутил Алексей Дюмин, заметив нерешительность Ковальчука.

«Ну вот, освоили новую профессию», – отметил тульский губернатор, когда изделия были помещены в печь. 

Готовые пряники хоккеисты покрыли сахарной глазурью.

«Теперь вы ещё и маляры», – подытожила тульская мастерица, руководившая процессом.

«Вы только тренеру об этом не говорите», – отшутился Илья Ковальчук.

Есть новоиспечённые пряники можно только спустя четыре часа, когда тесто «подружится» с начинкой. 

Туляки направят в Олимпийскую деревню знаменитые на всю Россию символы своего региона – пряники разных размеров (от маленьких 140-граммовых до экземпляров в 27 килограммов), украшенные надписью «Россия в моем сердце» и большой самовар на сосновых шишках. Угоститься подарками туляков смогут все гости Русского дома в Олимпийской деревне.

Тула призывает и другие регионы страны присоединиться к акции, инициированной Алексеем Дюминым и поддержать наших олимпийцев своими символами – Россия многообразна и символов у неё много.

После мастер-класса Алексей Дюмин поблагодарил вице-президента Федерации хоккея Романа Ротенберга за щедрый подарок – приезд в Тулу звёзд хоккея мировой величины. Заполучить таких именитых спортсменов во время активной подготовки к олимпийским играм ещё ни одному региону не удавалась – Тула стала первой! 

Роман Ротенберг отметил, что Федерация хоккея России поддерживает развитие хоккея в Тульской области и других регионах. Акция «Россия в моем сердце», проводимая по инициативе Губернатора Тульской области и поддержанная Федерацией – часть масштабной работы по популяризации хоккея в регионах.

В конце встречи произошёл обмен подарками – от руководства фабрики хоккеисты получили огромный пряник с символом Олимпиады, а Роман Ротенберг презентовал фабричному музею фирменный свитер сборной.

Игроки национальной сборной поблагодарили Алексея Дюмина за отличную акцию и выразили надежду, что и остальные региона тоже «подтянутся».

Павел Дацюк рассказал, что игроки постараются приехать в Тулу ещё не раз:

Обязательно надо с детьми заниматься, смену растить, у вас есть интересные ребята.

Илья Ковальчук отметил, что несмотря на неприятную ситуацию с допуском к Олимпиаде национальной сборной, настроение у хоккеистов боевое:

Все ребята едут на Олимпиаду с огромной волей к победе. Мы понимаем всю ответственность, возложенную на нас. Для меня это уже пятая Олимпиада. С вашей поддержкой мы победим!

Спортсмен добавил, что на мастер-классе в тульском «Тропике» был его полный тезка и самый маленький хоккеист – Илья Ковальчук. Вполне возможно, что из него скоро вырастет будущий чемпион.

Сюжет: Акция "Россия в моем сердце"
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