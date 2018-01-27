Фото Дмитрия Дзюбина
Роман Ротенберг: «Развитие хоккея начинается с регионов»
Первый вице-президент Российской федерации хоккея оценил уровень развития и поддержки хоккея в Тульской области.
В рамках акции «Россия в моём сердце», инициированной губернатором Алексеем Дюминым, Тулу посетил один из руководителей отечественной Федерации хоккея Роман Ротенберг.
Он отметил, что уровень хоккея, благодаря личному участию Алексея Дюмина, в Тульской области остаётся высоким, а развитие хоккея начинается, прежде всего, с регионов.
Также Ротенберг назвал символичным тот факт, что хоккеисты Дмитрий Уколов и Александр Уваров, завоевавшие в составе сборной СССР «золото» на Олимпиаде 1956 года, родом из Тульской области. По его мнению, молодое поколение тульских спортсменов достойно продолжает дело своих знаменитых земляков.
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