Роман Ротенберг: «Развитие хоккея начинается с регионов»

Фото Дмитрия Дзюбина

Первый вице-президент Российской федерации хоккея оценил уровень развития и поддержки хоккея в Тульской области.

В рамках акции «Россия в моём сердце», инициированной губернатором Алексеем Дюминым, Тулу посетил один из руководителей отечественной Федерации хоккея Роман Ротенберг.

Он отметил, что уровень хоккея, благодаря личному участию Алексея Дюмина, в Тульской области остаётся высоким, а развитие хоккея начинается, прежде всего, с регионов.

Также Ротенберг назвал символичным тот факт, что хоккеисты Дмитрий Уколов и Александр Уваров, завоевавшие в составе сборной СССР «золото» на Олимпиаде 1956 года, родом из Тульской области. По его мнению, молодое поколение тульских спортсменов достойно продолжает дело своих знаменитых земляков.