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Хоккеисты сборной России проведут мастер-класс для юных туляков
Фото: РИА Новости

Хоккеисты сборной России проведут мастер-класс для юных туляков

По инициативе Алексея Дюмина в Туле проходит акция в поддержку российских олимпийцев.

На ледовой арене «Тропик» состоится мастер-класс хоккеистов сборной России Ильи Ковальчука, Павла Дацюка и Кирилла Капризова, которые примут участие в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Хоккеисты прибыли в Тулу по приглашению губернатора Алексея Дюмина, который выступил с инициативой поддержать российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде.

Спортсмены проведут занятие для хоккеистов тульской СШОР «Дельфин», новомосковской «Виктории», команды Тульского суворовского училища и следж-хоккеистов из Тулы и Алексина. Также запланирована фото- и автограф-сессия.

Кроме того, по приглашению губернатора Тульской области, спортсмены посетят кондитерскую фабрику, где собственноручно изготовят знаменитые тульские пряники. Сладости они возьмут с собой в Корею, чтобы угостить наших спортсменов.

Алексей Дюмин призвал другие регионы России присоединиться к акции и поддержать наших олимпийцев. Подробный репортаж читайте позже на MySlo.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:01 0
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Люди
Алексей Дюмин
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Тула

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