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Пять тысяч туляков поддержали акцию «Россия в моем сердце»
Фото Алексея Пирязева.

Пять тысяч туляков поддержали акцию «Россия в моем сердце»

Патриотическая акция в поддержку Олимпийской сборной РФ прошла в стенах Тульского кремля.

Вчера жители разных городов России вышли на митинг-концерты, чтобы показать свое единство. Главная цель — поддержать российских спортсменов, которые представят страну на Олимпийских играх в Пхенчхане. Всего в мероприятиях приняло участие более 520 тысяч человек. Тула также присоединилась к патриотической акции «Россия в моем сердце».

В этот день территория кремля превратилась в масштабную праздничную площадку. Вооружившись российскими флагами, теплыми шапками и хорошим настроением, туляки собрались около главной городской сцены.

И вот, на ней появилась одна из самых ожидаемых персон программы — певица Юлианна Караулова:

- Привет, Тула! Понимаю, время ранее, не все еще проснулись. Но давайте разгонять сон вместе. Будем двигаться, петь, поднимать руки выше. Мы с вами — одно целое! Давайте болеть за наших спортсменов вместе. Я уверена: они достойно представят Россию.

Певица исполнила такие популярные хиты, как «Ты не такой», «Просто так», «Не верю» и «Хьюстон».

Погода, кажется, смиловалась над туляками: после череды морозных дней, наконец, выглянуло солнышко. Но было все равно прохладно.

Чтобы не замерзнуть, туляки несколько раз делали зарядку: ее для участников акции провели известные гимнастки и тренеры городских фитнес-клубов.

А для желающих перекусить работала полевая кухня. Туляков угощали перловой кашей и горячим чаем.

В очереди за едой большинство разговоров велись на одну тему: а стоило ли вообще России соглашаться на участие в Олимпиаде без родного гимна и флага?

Евгения Панова, тулячка

- Мое мнение: не стоило. Самую большую страну в мире захотели унизить. Мне, как поклоннику Олимпийских игр, было очень обидно. Но выбор сделан: наши спортсмены едут в Пхенчхан. Теперь долг каждого россиянина — поддержать свою страну. Я уверена: наши атлеты прекрасно выступят на Олимпиаде и возьмут много медалей. Буду болеть за каждого из них!

Поддержку олимпийцам также выразил заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион 2002 года, фигурист Антон Сихарулидзе.

Поприветствовав туляков со сцены, он сказал:

- В интересное время мы с вами живем! Зарубежные коллеги продолжают с нами конкурировать во всем: уже спорт становится разменной монетой. Что происходит? У наших олимпийцев забирают медали, не имея даже доказательств употребления допинга. Такого никогда не было…

Прежде всего, это делается для того, чтобы мы с вами «завибрировали» и начали сомневаться в нашем руководстве.

А как ведет себя наше руководство? Внятно, спокойно, продолжая защищать и отстаивать права спортсменов. Доказательство: два дня назад 11 нашим олимпийцам были возвращены медали. Это достойная, сильная позиция. Я думаю, она будет держаться и дальше, и много других медалей будут возвращены. Как нам с вами себя вести? Я предлагаю смотреть все соревнования, болеть за наших ребят! Да, подготовка была странной, и многие наши лидеры остались дома. Но не надо думать о победах и разочарованиях: давайте будем просто поддерживать наших спортсменов. Это достойные парни и девчонки!

Добрые пожелания олимпийцам в этот день мог выразить каждый туляк. Для этого в помещении атриума в кремле была установлена специальная стена: ее можно было украсить словами поддержки.

Тулячки Ирина Чижова и Мария Степанова — в числе активистов.


Ирина (слева) и Мария (справа).

- Мы понимаем, для российских спортсменов спорт — это жизнь, — говорят девушки. — И как они могли бы не поехать на самое главное спортивное мероприятие в мире? Не важно, что происходит: спорт не должен быть политикой. Никогда! Мы обязаны поддержать россиян. Они самые сильные!

 

Напомним, Олимпиада в Пхенчхане стартует 9 февраля. Трансляцию игр будет вести канал «Матч ТВ».

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