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Хоккеисты-олимпийцы в тульском «Тропике»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина

Хоккеисты-олимпийцы в тульском «Тропике»: фоторепортаж

На ледовой арене Тулы игроки сборной России провели мастер-класс для юных спортсменов.

В Туле состоялась акция «Россия в моем сердце», организованная губернатором Алексеем Дюминым. Её цель – поддержка российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Корее.

Хоккеисты сборной России Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов провели мастер-класс для юных туляков, а вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг рассказал о важности развития этого вида спорта в регионах.

Мы публикуем большой репортаж нашего корреспондента Дмитрия Дзюбина из тульского «Тропика», где воспитанники команд по следж-хоккею из Тулы и Алексина, а также команды Тульского суворовского военного училища, школы хоккея СДЮШОР Тулы и новомосковской команды «Виктория» вышли на лёд вместе со знаменитыми хоккеистами.

О том, как туляки учили спортсменов печь знаменитые тульские пряники и какие дополнительные профессии удалось освоить олимпийцам в Туле, читайте здесь.

Галерея
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 1
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 2
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 3
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 4
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 5
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 6
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 7
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 8
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 9
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 10
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 11
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 12
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 13
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 14
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 15
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 16
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 17
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 18
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 19
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 20
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 21
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 22
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 23
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 24
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 25
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 26
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 27
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 28
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 29
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 30
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 31
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 32
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 33
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 34
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 35
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 36
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 37
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 38
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 39
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 40
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 41
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 42
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 43
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 44
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 45
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 46
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 47
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 48
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 49
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 50
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 51
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 52
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 53
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 54
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 55
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 56
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 57
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 58
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 59
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 60
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 61
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 62
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 63
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 64
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 65
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 66
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 67
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 68
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 69
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 70
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 71
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 72
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 73
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 74
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 75
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 76
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 77
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 78
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 79
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 80
Мастер-класс от игроков сборной России по хоккею, Фото: 81
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