Хоккеисты-олимпийцы в тульском «Тропике»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле состоялась акция «Россия в моем сердце», организованная губернатором Алексеем Дюминым. Её цель – поддержка российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Корее.

Хоккеисты сборной России Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов провели мастер-класс для юных туляков, а вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг рассказал о важности развития этого вида спорта в регионах.

Мы публикуем большой репортаж нашего корреспондента Дмитрия Дзюбина из тульского «Тропика», где воспитанники команд по следж-хоккею из Тулы и Алексина, а также команды Тульского суворовского военного училища, школы хоккея СДЮШОР Тулы и новомосковской команды «Виктория» вышли на лёд вместе со знаменитыми хоккеистами.

О том, как туляки учили спортсменов печь знаменитые тульские пряники и какие дополнительные профессии удалось освоить олимпийцам в Туле, читайте здесь.