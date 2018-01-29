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Туляков приглашают поддержать олимпийскую сборную России
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поддержать олимпийскую сборную России

Мероприятие пройдет в Тульском кремле.

3 февраля в 12.00 в Тульском кремле пройдет акция в поддержку олимпийской сборной России. Мероприятие организовано Тульской региональной молодежной общественной организацией содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт».

– Многие российские спортсмены, которые неоднократно радовали нас своими победами, не смогут принять участие в Олимпиаде. И в этот момент им, как никогда, нужна наша поддержка. Наша организация приглашает всех неравнодушных к российскому спорту на митинг-концерт в поддержку каждого спортсмена. Вы сможете поделиться своими чувствами, отправить слова поддержки спортсменам, вспомнить наши победы. Мы все — одна команда большой великой страны! Приходите! — приглашают организаторы.

Напомним, 27 января в Туле состоялась акция «Россия в моем сердце», организованная губернатором Алексеем Дюминым. Её цель — поддержка российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Корее.

Хоккеисты сборной России Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов провели мастер-класс для юных туляков, а вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг рассказал о важности развития этого вида спорта в регионах.

Сюжет: Акция "Россия в моем сердце"
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