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Жительница Заречья фиктивно прописала в своей квартире 35 мигрантов

Жительница Заречья фиктивно прописала в своей квартире 35 мигрантов

Аналогичное нарушение полицейские выявили в Ефремовском районе Тульской области.

В Туле сотрудники полиции выявили случай фиктивной постановки на учёт 35 иностранцев. По информации пресс-службы областного УМВД, к противоправному деянию причастна 27-летняя неработающая женщина.

Как предполагают полицейские, она зарегистрировала в квартире на территории Зареченского округа иностранных граждан из двух государств, не предоставив им фактических мест для проживания.

Подозреваемая призналась в содеянном. За последние сутки аналогичный случай выявлен в Ефремовском районе Тульской области – местный житель фиктивно прописал у себя двоих иностранцев.

В полиции выясняют все детали происшествия и продолжают работу по выявлению нарушений миграционного законодательства на территории Тульской области.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 15:48 +1
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