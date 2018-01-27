Жительница Заречья фиктивно прописала в своей квартире 35 мигрантов

В Туле сотрудники полиции выявили случай фиктивной постановки на учёт 35 иностранцев. По информации пресс-службы областного УМВД, к противоправному деянию причастна 27-летняя неработающая женщина.

Как предполагают полицейские, она зарегистрировала в квартире на территории Зареченского округа иностранных граждан из двух государств, не предоставив им фактических мест для проживания.

Подозреваемая призналась в содеянном. За последние сутки аналогичный случай выявлен в Ефремовском районе Тульской области – местный житель фиктивно прописал у себя двоих иностранцев.

В полиции выясняют все детали происшествия и продолжают работу по выявлению нарушений миграционного законодательства на территории Тульской области.